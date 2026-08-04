Telde acota el tránsito por el paseo marítimo de Clavellinas tras unos desprendimientos

El Ayuntamiento de Telde ha inspeccionado el desprendimiento de varias piedras de un antiguo muro de contención situado en los riscos de la zona de Clavellinas, un incidente registrado a finales de la pasada semana y que ha motivado la adopción inmediata de medidas preventivas para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Telde ha procedido al acotamiento del tramo afectado del paseo marítimo, así como del área superior de los riscos, impidiendo el tránsito por ambos espacios hasta que se garantice la seguridad de la zona.

Tras la inspección, los servicios técnicos elaborarán el correspondiente informe para determinar el alcance de los daños y definir las medidas correctoras que deban ejecutarse. Además, dada la ubicación de la incidencia las actuaciones deberán contar con el pronunciamiento de la Demarcación de Costas de Canarias.

Los técnicos elaborarán el informe para evaluar el alcance de los daños y definir las medidas que tendrán que ejecutarse

Los concejales de Playas y de Vías y Obras, María Calderín e Iván Sánchez, han realizado una visita a la zona acompañados por técnicos municipales. Calderín ha explicado que "la prioridad del Ayuntamiento es garantizar la seguridad de quienes transitan por este espacio, por ello se ha procedido al cierre preventivo de la zona mientras los técnicos evalúan la situación y determinan las actuaciones necesarias".

Por su parte, Sánche, señala que "el desprendimiento se ha producido en los restos de un antiguo muro de la avenida litoral, una estructura muy expuesta a la acción continuada del mar y al desgaste provocado por la erosión. Ahora corresponde analizar técnicamente la mejor solución para intervenir con todas las garantías".

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