La ULPGC alcanza el 81% de ocupación en las plazas de nuevo ingreso de sus grados

Casi 4.000 estudiantes de nuevo ingreso se han matriculado ya en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tras la publicación de la cuarta asignación de plazas para el curso 2026/2027. Esta cifra evidencia, a falta de finalizar los procesos de matrícula y de nuevas asignaciones de plazas, que permanecerán abiertos hasta el mes de octubre, un aumento del número de estudiantes que quieren acceder a esta institución educativa con respecto al curso pasado, según las cifras que aporta el servicio de acceso y gestión académica. De este modo, para el nuevo curso, el 81% de las plazas ofertadas por la ULPGC se cubrió antes de agosto.

Las titulaciones del área de Ciencias de la Salud (Medicina, Fisioterapia y Enfermería), en donde la ULPGC oferta un total de 475 plazas en sus tres sedes - Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote -, ya han completado la ocupación de sus vacantes.

Junto a estas, también han sido un éxito de ocupación, alcanzando el 100% de la oferta, las titulaciones de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Arquitectura, Ciencias del Mar, Ingeniería Informática, Educación Infantil o Primaria, Trabajo Social, o los Dobles Grados de Inglés-Alemán e Inglés-Francés y el de Educación Infantil y Primaria.

Además, los grados implantados en estos últimos años, atendiendo a las necesidades y demandas del sector productivo y social de Canarias también ha contado con un gran éxito de inscritos, especialmente los grados de Ciencia e Ingeniería de Datos, Ingeniería Biomédica, Biotecnología o el de Ingeniería Física y Matemáticas. Los tres han completado el cupo disponible. A ellos se suma el nuevo Grado de Psicología que este curso se imparte por primera vez, en modalidad online, que ya alcanza el 90% de ocupación de sus plazas.

Demanda creciente

"La elevada y creciente demanda de muchas de nuestras titulaciones, que en casos como en el ámbito de las Ciencias de la Salud es más de diez veces superior que las plazas que disponemos, demuestra la confianza de la sociedad en la ULPGC, pero también evidencia la necesidad de contar con una financiación adecuada que permita ampliar la oferta y así responder mejor a las necesidades de Canarias, reforzando la contribución que una universidad pública debe realizar a su desarrollo social y económico", explica el rector de la ULPGC, Lluís Serra.

Y es que la contabilidad analítica de la Universidad refleja que formar a un estudiante supone un coste muy diferente según la titulación, pero que la media se sitúa en los 6.000 euros por estudiante y año. "Incrementar plazas en estas titulaciones exige, por tanto, un compromiso de financiación suficiente que nos permita incorporar profesorado, ampliar laboratorios y reforzar las infraestructuras necesarias para mantener nuestra calidad docente", añade el rector, que cuantifica en más de 6.000 los estudiantes preinscritos que no han logrado optar a una vacante.

“Al no poder ofrecer más plazas por no tener una financiación adecuada, estamos perdiendo una gran parte del talento en nuestras islas, les estamos ‘invitando’ a irse a otras universidades o, en el peor de los casos, a no poder acceder a los estudios superiores por sus condiciones económicas", anota Serra.

Confirmación de reserva y plazas disponibles

Tras la cuarta asignación de plazas y su período de matrícula, la ULPGC abre, hasta el 31 de agosto, el primer plazo de confirmación de preinscripción para mantenerse en las listas de espera. De este modo, el alumnado que sigue interesado en acceder a una titulación en la ULPGC tendrá que confirmar la reserva en los Grados donde aún no haya conseguido plaza si todavía desea seguir formando parte de la lista de espera.

Asimismo, el lunes, 31 de agosto se publicará en la web institucional y en las redes sociales de la ULPGC el listado de titulaciones con plazas aún disponibles para el alumnado de la PAU ordinaria y de años anteriores que no hayan conseguido plaza en las asignaciones anteriores, así como para el alumnado de la PAU extraordinaria que se adapte a la oferta de vacantes. El plazo de modificación de las preinscripciones en las titulaciones con vacantes será del 31 de agosto al 2 de septiembre.