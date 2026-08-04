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Veneguera prepara diez días de fiestas en honor a la Virgen de Fátima

El barrio celebrará durante diez días una programación que incluye actos tradicionales, música, actividades infantiles, teatro y celebraciones religiosas

Foto de archivo de la procesión de la Virgen de Fátima en Veneguera.

Foto de archivo de la procesión de la Virgen de Fátima en Veneguera. / LP/DLP

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Briseida Viera

Briseida Viera

Veneguera celebra desde este viernes 7 de agosto sus fiestas en honor a la Virgen de Fátima, con un programa que combina actos tradicionales, música, actividades infantiles, teatro y celebraciones religiosas. La Comisión de Fiestas de Veneguera (CO.FI.VE.) coordina los festejos con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y el Cabildo de Gran Canaria.

Una traca anunciará el inicio de las fiestas a las 19.30 horas. La primera jornada incluirá la Gala de Escala en Hi-Fi Infantil y una verbena con DJ Party Max, dos actos que abrirán diez días de programación en el barrio.

Programa de Fiestas de Veneguera 2026.

Programa de Fiestas de Veneguera 2026. / LP/DLP

Juegos infantiles y Baile de Taifas para el sábado 8 de agosto

La plaza de Veneguera acogerá durante la mañana del sábado 8 de agosto una jornada de hinchables acuáticos para los niños y niñas. Por la noche, a las 22.00 horas, comenzará uno de los encuentros con mayor arraigo del programa: el Baile de Taifas.

Las parrandas Veneguera, El Pajullo, Amasijo y La Polvajera participarán en la cita. La organización señala que las personas asistentes deberán vestir indumentaria tradicional canaria, una condición que refuerza el carácter popular y costumbrista del encuentro.

Música, bingo y teatro vecinal el domingo

El domingo 9 de agosto, la actividad comenzará a las 16.00 horas con un tardeo en el que actuarán Javi Cedrés, Los 600 y Son La Aldea. El lunes 10 y el martes 11, el Centro Sociocultural recibirá sesiones de bingo infantil para menores de hasta 14 años y partidas para personas de 15 años en adelante.

El lunes también se disputará un torneo de zanga. El martes, a las 20.30 horas, el Club de Tercera Edad San Antonio representará la obra «¡El destape llegó al pueblo!», una propuesta satírica con elementos costumbristas.

El guion de la representación surgió de las aportaciones de los integrantes del club durante varias dinámicas de improvisación. Abraham Santacruz, profesor de teatro de las Escuelas Artísticas de Mogán, dirigirá la función.

El miércoles 12 de agosto se impartirá un curso de baile tradicional canario en dos turnos: de 17.00 a 18.30 horas y de 19.00 a 20.30 horas. La participación requiere inscripción previa. Este día, el barrio celebrará también el cumpleaños conjunto de sus niños y niñas.

La Rama con la Banda de Agaete recorre las calles el viernes 14 de agosto

El jueves 13 de agosto se desarrollará una yincana para personas a partir de 15 años. Un día después, el repique de campanas, previsto para las 12.00 horas, anunciará la cercanía de las jornadas principales.

La Bajada de La Rama comenzará el viernes 14 de agosto a las 19.30 horas y recorrerá las calles al ritmo de la Banda de Agaete. La jornada terminará con una verbena de amanecida desde las 23.30 horas, con Leyenda Joven, Pronova DJ y Aquarela.

Procesión y gala de adultos

El sábado 15 de agosto, a las 11.30 horas, se celebrará la eucaristía solemne y la posterior procesión de la Virgen de Fátima por las calles de Veneguera. La Banda Pasión de La Aldea acompañará el recorrido y, al finalizar, los asistentes compartirán un brindis en la plaza.

La programación continuará a las 21.00 horas con la Gala de Adultos, que reunirá actuaciones de escala en hi-fi y números de humor. El grupo Una Más amenizará la verbena posterior.

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