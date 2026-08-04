Dónde ver cine gratis y al aire libre este verano: el parque de La Paz de Vecindario acoge un ciclo gratuito para familias

El parque de La Paz, en Los Llanos, se convertirá todo el mes de agosto en una gran sala de cine al aire libre. La Concejalía de Atención Social y Comunitaria del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha puesto en marcha un ciclo de cine de verano dirigido al público familiar. La iniciativa se desarrollará todos los sábados de agosto en el parque de La Paz, ubicado en el barrio de Los Llanos, en horario de tarde-noche. Esta propuesta se enmarca en las políticas municipales de dinamización comunitaria e integración social, cuyo objetivo es velar por el acceso igualitario a la cultura y a alternativas de ocio saludable para la infancia, la juventud y las familias del municipio.

El programa ofrece Cómo entrenar a tu dragón el 8 de agosto, Tipos Malos 2 el 15 de agosto, Lilo y Stitch el 22 de agosto y culminará la programación el 29 de agosto con Transformers 1.

El concejal de Atención Social y Comunitaria, Saúl Goyes López, ha subrayado que este ciclo responde al compromiso del grupo de gobierno de construir "un municipio más cohesionado", donde la cultura y el ocio no dependan de la situación económica de las familias, sino que sean un "derecho accesible para todos y todas". Goyes añadió que el Ayuntamiento trabaja activamente "para generar espacios públicos inclusivos, seguros y pensados para el disfrute colectivo, potenciando la convivencia y el encuentro entre vecinos".

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Por su parte, el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, puso en valor el trabajo de la Concejalía impulsora y remarcó la importancia de "dinamizar las calles y los recursos municipales". El regidor destacó que trabajar la comunidad "es una prioridad para el grupo de gobierno", entendiendo que construir un municipio más justo, igualitario y cohesionado pasa necesariamente por fortalecer los vínculos entre las personas y fomentar la participación en la vida pública. Desde la organización invitan a toda la ciudadanía a disfrutar de estas veladas cinematográficas en un entorno accesible, cercano y abierto a todas las familias.