24 lugares increíbles de Gran Canaria para convertir cualquier fin de semana en una aventura

Gran Canaria no se recorre, se descubre. A veces basta con abandonar la carretera principal, seguir un sendero entre pinos o esperar unos minutos frente al mar para encontrarse con uno de esos rincones que parecen diseñados para quedarse en la memoria.

La creadora de contenido @celienruta ha reunido 24 lugares increíbles de la isla, perfectos para organizar una escapada de verano, improvisar un fin de semana diferente o volver a mirar Gran Canaria con ojos de viajero. En su perfil pueden encontrarse más detalles y las rutas completas están disponibles en su Wikiloc.

Hay miradores que cortan la respiración, piscinas naturales, playas escondidas, cascadas, pueblos con encanto y atardeceres capaces de detener el tiempo. Estos son los 24 planes que merecen un lugar en la agenda.

Miradores y rutas para descubrir la Gran Canaria más salvaje

El interior de la isla guarda algunos de sus paisajes más espectaculares. El Mirador Corazón de Jesús ofrece una de esas panorámicas que obligan a detenerse, respirar y contemplar el relieve de Gran Canaria sin prisas.

También merece una visita el mirador de Sardina, especialmente cuando la luz comienza a caer sobre la costa. Para quienes prefieren caminar, el paseo por Cruz de Tejeda permite adentrarse en uno de los paisajes más reconocibles de la cumbre.

La Ventana del Nublo es otro de esos lugares que parecen creados para una fotografía. El sendero conduce hasta una abertura natural desde la que se contempla el paisaje volcánico de la isla enmarcado por la roca.

La Degollada Berecca y los Llanos de la Mimbre completan una selección ideal para quienes buscan silencio, aire limpio y senderos con vistas. Y para terminar el día, pocas experiencias resultan tan especiales como contemplar un atardecer en la cumbre.

Agua dulce, cascadas y charcos escondidos

Gran Canaria también esconde pequeños oasis alejados de las playas más concurridas. Los Charcos de Pino Gordo son una de esas sorpresas que aparecen entre barrancos y vegetación, mientras que el Charco Azul se ha convertido en uno de los rincones naturales más conocidos para refrescarse después de una caminata.

La Cascada de La Paloma ofrece otra estampa inesperada en una isla asociada normalmente al sol y al mar. Su presencia recuerda que el paisaje grancanario cambia por completo según la zona, la estación y las lluvias.

La Presa de Sorrueda añade un ambiente diferente, rodeado de palmeras y montañas. Es un lugar perfecto para caminar, hacer fotografías o simplemente disfrutar de la tranquilidad del entorno.

Piscinas naturales para escapar del calor

Entre los mejores planes del verano se encuentra un baño en alguna de las piscinas naturales de la isla. La Piscina de Roque Prieto, en la costa norte, permite disfrutar del Atlántico en un entorno protegido por la roca volcánica.

La Charca de Taliarte ofrece otra alternativa para quienes buscan un chapuzón junto al mar sin necesidad de acudir a una gran playa. Son espacios especialmente atractivos durante los días de calor, aunque siempre conviene consultar el estado del mar antes de acercarse al agua.

Playas para perder la noción del tiempo

La Playa de Guayedra representa la cara más salvaje de Gran Canaria. Rodeada de acantilados y naturaleza, es uno de esos lugares donde el paisaje se impone sobre cualquier otra cosa. Al final del día, el atardecer en Guayedra transforma la costa en una sucesión de tonos dorados y rojizos.

La Playa de Patalavaca ofrece un ambiente más cómodo y tranquilo, ideal para disfrutar de una jornada de baño en el sur. En la costa oriental, la Playa de La Garita combina arena oscura, paseo marítimo y cercanía a otros rincones interesantes.

También merece una parada el Faro de Playa del Águila, un lugar sencillo pero lleno de encanto para caminar junto al mar y contemplar el horizonte.

Pueblos que invitan a caminar despacio

Tejeda es uno de esos lugares a los que siempre apetece volver. Sus calles blancas, sus montañas y sus pequeñas terrazas forman una combinación perfecta para una escapada de fin de semana.

Muy cerca, Cruz de Tejeda permite disfrutar del ambiente de la cumbre y probar productos locales. La ruta de las queserías añade además un componente gastronómico al viaje, acercando al visitante a una de las tradiciones más importantes de la isla.

En el sur, Puerto de Mogán conserva el encanto de sus canales, balcones floridos y calles peatonales. Pasear por el puerto durante el día ya merece la visita, pero contemplar el atardecer en Puerto de Mogán convierte el plan en una experiencia completamente distinta.

Barrancos, naturaleza y planes diferentes

El Barranco del Toro es una alternativa para quienes buscan un recorrido menos conocido y quieren descubrir el paisaje más árido de la isla. Sus formas geológicas y su entorno permiten disfrutar de una Gran Canaria diferente a la de las postales tradicionales.

También hay planes que no necesitan una gran preparación. Salir a pescar, buscar un rincón tranquilo junto a la costa o improvisar una tarde frente al mar puede convertirse en uno de los mejores recuerdos del verano.

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La clave está en elegir bien el lugar, respetar el entorno y dejar que el ritmo de la isla haga el resto.