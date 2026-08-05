El Cabildo de Gran Canaria renueva 'Arminda' con inteligencia artificial para responder consultas las 24 horas

El Cabildo de Gran Canaria ha renovado su asistente virtual 'Arminda', que incorpora desde este miércoles inteligencia artificial generativa para ofrecer una atención más ágil y personalizada a la ciudadanía. La nueva versión permitirá resolver consultas sobre trámites, servicios y convocatorias mediante conversaciones naturales, en cinco idiomas y con disponibilidad las 24 horas del día durante todo el año.

La actualización forma parte de la estrategia de modernización digital impulsada por la institución insular y supone un paso adelante respecto a la primera versión de la asistente, puesta en marcha en 2021. Mientras aquella funcionaba mediante respuestas predefinidas, la nueva tecnología es capaz de comprender el contexto de las conversaciones y ofrecer respuestas más completas y adaptadas a cada consulta.

Consultas en lenguaje natural y en cinco idiomas

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de interactuar con la asistente utilizando un lenguaje cotidiano, sin necesidad de formular preguntas específicas o seguir un menú cerrado. Además, el sistema está preparado para atender consultas en español, inglés, alemán, francés e italiano, facilitando el acceso a la información tanto a residentes como a visitantes.

Según explicó el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, el objetivo es que cualquier persona pueda obtener información sobre el Cabildo "en su propio idioma, a cualquier hora del día y sin colas ni esperas".

Arminda / LP/DLP

Más de 3,8 millones de visitas al año

El portal corporativo del Cabildo recibe una media superior a 3,8 millones de visitas anuales, lo que lo convierte en el principal canal digital de relación entre la institución y la ciudadanía. Con esta renovación, 'Arminda' asumirá buena parte de las consultas más frecuentes relacionadas con procedimientos administrativos, plazos, requisitos o documentación necesaria para distintos trámites.

La administración insular considera que esta automatización permitirá reducir los tiempos de espera y, al mismo tiempo, liberar a los servicios administrativos de consultas repetitivas para que puedan dedicar más recursos a gestiones de mayor complejidad.

Tecnología de código abierto

Otra de las novedades de esta actualización es que el asistente ha sido desarrollado mediante tecnología de código abierto, una decisión con la que el Cabildo pretende reducir la dependencia de grandes proveedores tecnológicos y reforzar su autonomía en el desarrollo de servicios digitales.

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Aunque incorpora un sistema completamente renovado, la nueva versión mantiene tanto el nombre como la imagen de 'Arminda', con el objetivo de que los usuarios continúen identificando fácilmente el servicio mientras acceden a unas capacidades conversacionales mucho más avanzadas.