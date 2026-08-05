El calor no da tregua: Tasarte vuelve a ser el punto más caluroso de España y Canarias seguirá rozando los 38 grados

Tasarte vuelve a situarse en el epicentro del calor en España. La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) registró este martes 42,6 grados, la temperatura más alta del país, por delante de municipios de Murcia y de otros puntos de Gran Canaria. El episodio de altas temperaturas continúa este miércoles, con un ligero alivio en algunas zonas, aunque los termómetros seguirán alcanzando valores muy elevados en buena parte del Archipiélago.

La previsión de la Aemet mantiene el aviso por calor en varias islas. En Gran Canaria se esperan hasta 38 grados en amplias zonas de las medianías del sur y del oeste, así como en áreas bajas del sur y sureste. Además, en esas zonas las temperaturas nocturnas seguirán sin dar tregua, con mínimas que apenas bajarán de los 26 o 27 grados.

Tasarte lideró el ranking nacional

La pequeña localidad de Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, volvió a convertirse este martes en el punto más caluroso de España al alcanzar los 42,6 grados a las 15.40 horas.

Tras ella se situaron Molina de Segura (Murcia), con 41,6 grados, y Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana, donde se registraron 41 grados. También destacaron otros puntos del Archipiélago, como Maspalomas, con 39,8 grados, Agüimes, con 38,9, o Tijarafe, en La Palma, donde el mercurio alcanzó los 38,3 grados.

En Tenerife, municipios como Guía de Isora rozaron los 40 grados, mientras que en otros puntos de la isla también se superaron ampliamente los 35 grados.

Las noches siguen siendo muy cálidas

El calor tampoco desaparece cuando cae el sol. Durante la última madrugada, numerosos puntos de Canarias volvieron a registrar temperaturas superiores a los 30 grados, un fenómeno que la propia Aemet ha calificado como "noches infernales".

Estas elevadas temperaturas nocturnas dificultan el descanso y aumentan el riesgo para personas mayores, menores y pacientes con enfermedades crónicas.

La Gomera, en alerta por viento

Al calor se suma ahora el viento. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por viento en La Gomera, donde se esperan rachas que podrán alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora en medianías del sur, este y oeste.

En el resto del Archipiélago continuará la situación de prealerta, con rachas fuertes también previstas en cumbres de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y El Hierro, además del sur de Lanzarote y algunas zonas de Fuerteventura.

El calor continúa este miércoles

Aunque la Aemet prevé un ligero descenso de las temperaturas máximas, el episodio de calor está lejos de finalizar. Gran Canaria volverá a alcanzar los 38 grados en las medianías del sur y oeste, mientras que en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro se esperan valores de entre 34 y 35 grados, pudiendo llegar puntualmente a los 37 grados.

En Lanzarote y Fuerteventura también persistirá el ambiente muy cálido, con temperaturas que superarán los 34 grados en distintas zonas del interior y del sur.

Además, el viento del nordeste soplará con intensidad durante toda la jornada y la calima continuará perdiendo fuerza, aunque todavía afectará de forma ligera a las zonas altas de las islas.