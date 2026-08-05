DISA traslada sus condolencias a la familia del fallecido en un accidente laboral en las instalaciones de Salinetas

DISA ha trasladado las condolencias y solidaridad de todas las personas que integran su equipo a la familia de la persona fallecida en la mañana de este miércoles en un accidente, mientras realizaba tareas de mantenimiento en la instalación de almacenamiento localizada en Salinetas en el municipio de Telde (Gran Canaria).

Conforme a la información disponible actualmente, los hechos se produjeron a mediodía del martes 5 de agosto durante la realización de operaciones de mantenimiento en uno de los tanques de almacenamiento, por parte de operarios del equipo de profesionales de Nervión Industries; empresa especializada que realiza operaciones de mantenimiento habituales en la instalación.

La Provincia

Además de la persona lamentablemente fallecida, otras tres han resultado heridas, una con diagnóstico grave y la segunda menos grave, trasladadas ambas inmediatamente al Hospital Insular y al Negrín donde están siendo atendidas; y una última herida leve sin requerir ingreso hospitalario. Desde la compañía se está realizando un atento seguimiento a la evolución de los tres heridos, para quienes desea y espera una pronta recuperación.

Por el momento, se desconocen las causas del suceso, para cuyo esclarecimiento las autoridades competentes han abierto una investigación. DISA está prestando toda su colaboración a los investigadores designados con el propósito de llegar a conocer con el máximo rigor las circunstancias de los hechos.