La fiesta más linda del mundo celebra su 10.ª edición en Maspalomas, Gran Canaria

Hay eventos que se disfrutan, y otros que se convierten en recuerdos para toda la vida. BRESH, reconocida internacionalmente como "La Fiesta Más Linda del Mundo", regresa a Gran Canaria para celebrar su 10.ª edición, consolidándose como una de las citas más esperadas del verano en la isla. La celebración tendrá lugar el próximo sábado 15 de agosto en el Campo David García de Maspalomas, cedido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde miles de personas volverán a reunirse para vivir una experiencia que va mucho más allá de la música gracias a Maspalomas Vive Fest.

Nacida en Argentina y convertida en un fenómeno internacional, BRESH ha conquistado ciudades de todo el mundo gracias a una propuesta diferente: un espacio donde la diversión, la libertad y el buen ambiente son los auténticos protagonistas. Su filosofía invita a disfrutar sin prejuicios, compartir momentos únicos y celebrar la música en un entorno lleno de color, energía y emoción.

A partir de las 18:00 horas, el recinto abrirá sus puertas para recibir a un público dispuesto a cantar y bailar durante horas con una selección musical que reúne los grandes éxitos del reggaetón, pop, dancehall, rock, electrónica y los himnos que han marcado a toda una generación. En BRESH no existen etiquetas: cada canción está pensada para conectar con el público y transportarlos a otra dimensión.

Pero si hay algo que diferencia a BRESH del resto de eventos es su capacidad para estimular todos los sentidos. Flores, confeti, visuales, personajes, sorpresas, regalos y una producción cuidadosamente diseñada convierten cada edición en una experiencia inmersiva donde cada rincón invita a vivir y compartir momentos inolvidables. Todo está pensado para que el público no solo asista a una fiesta, sino que forme parte de ella.

Tras nueve ediciones en Gran Canaria, BRESH regresa con más fuerza que nunca para celebrar un hito muy especial junto a su comunidad. Esta décima edición promete reunir a quienes ya conocen la magia de la fiesta y a quienes están a punto de descubrir por qué ha conseguido convertirse en un fenómeno mundial.

Las entradas están disponibles a través de Mastaquilla, donde los asistentes pueden asegurar su plaza para una de las noches más esperadas del verano. Mastaquilla

Este 15 de agosto, Maspalomas volverá a llenarse de música, abrazos, colores y momentos para recordar. Porque hay fiestas que terminan al amanecer… y hay otras, como BRESH, que permanecen toda una vida en la memoria de quienes las viven.

Patrocina: Cabildo de Gran Canaria / La Isla de Mi Vida.

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