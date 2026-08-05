Gran Canaria, en alerta máxima por incendios forestales: prohibido acceder a montes y senderos

Gran Canaria continúa este miércoles en alerta máxima por riesgo de incendios forestales debido a la persistencia de las altas temperaturas, la baja humedad y el viento moderado, unas condiciones que aumentan considerablemente la capacidad de propagación del fuego en caso de que se origine algún conato.

El nivel máximo permanece activado desde el pasado lunes 3 de agosto y afecta a las zonas situadas por encima de los 400 metros de altitud en todas las vertientes de la Isla. La medida elevó la situación de alerta que se mantenía desde el 30 de julio.

El Cabildo de Gran Canaria advierte de que la vegetación se encuentra sometida a un importante estrés como consecuencia de varios días de calor y escasa humedad. Por este motivo, todos los servicios de emergencia coordinados por la Institución insular permanecen activados para responder con rapidez ante cualquier incidente.

La Corporación solicita también la colaboración de la ciudadanía y pide que se comunique inmediatamente al 112 cualquier columna de humo o actividad que pueda generar un incendio.

Prohibido acceder a montes, pistas y senderos

Mientras permanezca activa la alerta máxima, está prohibido el acceso y el tránsito por montes y terrenos forestales, incluidas las pistas y los senderos.

La restricción no afecta a residentes, servicios públicos, personal de vigilancia, prevención y extinción de incendios ni a quienes desarrollen actividades de pastoreo. El Cabildo recomienda, además, evitar las zonas de montaña situadas por encima de los 400 metros y respetar todas las limitaciones vigentes.

También permanecen cerradas las áreas recreativas, las zonas de acampada, los albergues y los descansaderos de la red insular de carreteras. Se prohíbe, asimismo, el acceso a pie y en vehículo por la GC-216, salvo para vecinos y servicios públicos, así como el uso de la zona de acampada de Llanos de la Mimbre y del área recreativa de Tamadaba.

Estas son todas las actividades prohibidas

La declaración de alerta máxima mantiene las siguientes restricciones en Gran Canaria:

Encender fuego en cualquier espacio abierto.

en cualquier espacio abierto. Realizar quemas agrícolas o forestales , incluidas las de rastrojos, restos de poda y pastos.

, incluidas las de rastrojos, restos de poda y pastos. Introducir o utilizar material pirotécnico .

. Usar maquinaria capaz de generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas en los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor.

Desarrollar actividades de carboneo o utilizar fuego durante labores de apicultura.

o utilizar fuego durante labores de apicultura. Arrojar o abandonar colillas, objetos en combustión o materiales que puedan originar un incendio.

Practicar la caza, que queda suspendida temporalmente en toda la Isla.

La alerta puede cambiar en cualquier momento

Las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de los índices de riesgo. La alerta máxima y sus restricciones podrán modificarse o levantarse dependiendo de las temperaturas, el viento y la humedad registrados durante las próximas horas.

El Gobierno de Canarias recuerda que el episodio está generando un ambiente especialmente cálido y seco en las medianías y zonas altas de Gran Canaria, con una mayor incidencia en la cuenca de Tejeda y en las vertientes sureste y oeste.