Gran Canaria lidera las temperaturas en Canarias con hasta 38 grados y noches sofocantes

Canarias afronta este miércoles una nueva jornada marcada por el calor intenso. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un ligero descenso de las temperaturas en algunas zonas, los termómetros seguirán alcanzando valores muy elevados, especialmente en las medianías y vertientes del sur de las islas montañosas, donde se esperan máximas de hasta 38 grados en Gran Canaria.

El día comenzará con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del Archipiélago, salvo algunos intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Además, la calima ligera continuará remitiendo, mientras el viento del nordeste seguirá soplando con fuerza en distintos puntos de las Islas.

Gran Canaria volverá a ser la isla más calurosa

Gran Canaria registrará las temperaturas más altas del Archipiélago. La Aemet prevé que los termómetros alcancen 38 grados en amplias zonas de las medianías del sur y del oeste, así como en áreas bajas del sur y sureste. Además, el calor también se dejará notar durante la noche, ya que las mínimas no bajarán de los 26 o 27 grados en las zonas más afectadas.

En el norte habrá intervalos nubosos a primeras y últimas horas, mientras que el resto de la isla disfrutará de cielos prácticamente despejados.

Máximas de hasta 37 grados en otras islas

En Tenerife se alcanzarán entre 34 y 35 grados en las medianías orientadas al sur y al oeste, mientras que otras zonas del interior rondarán los 32 o 33 grados.

También La Gomera, La Palma y El Hierro seguirán bajo un ambiente muy caluroso, con máximas de entre 34 y 35 grados y valores que podrían llegar de forma puntual a los 37 grados en algunas zonas del sur y del oeste.

En Lanzarote se podrán superar los 34 grados en el interior y las vertientes sur y sureste, mientras que en Fuerteventura los termómetros alcanzarán entre 34 y 37 grados en el sur y el oeste de la isla.

Viento fuerte y mar alterado

El viento del nordeste soplará con intensidad durante buena parte de la jornada y dejará rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, además del sur de Lanzarote y algunas zonas del interior y sur de Fuerteventura.

En el mar predominará la marejada o fuerte marejada, con áreas de mar gruesa en algunos sectores del sur del Archipiélago.

Previsión por islas

Lanzarote

Predominarán los cielos despejados, con algunas nubes en el norte durante la madrugada y la noche. Las máximas descenderán ligeramente, aunque todavía podrán superarse los 34 grados en el interior y el sur. El viento del nordeste soplará con fuerza en la mitad sur.

Arrecife: 22ºC / 33ºC

Fuerteventura

Tiempo estable y poco nuboso, con algunas nubes bajas al inicio y final del día. Las temperaturas seguirán siendo muy altas en el sur y el oeste, donde podrían alcanzarse los 37 grados. El viento será moderado con intervalos fuertes.

Puerto del Rosario: 23ºC / 28ºC

Gran Canaria

Nubes bajas en el norte durante las primeras y últimas horas y cielos despejados en el resto. Se esperan hasta 38 grados en las medianías del sur y del oeste, con noches muy cálidas en esas zonas.

Las Palmas de Gran Canaria: 24ºC / 27ºC

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte y ambiente despejado en el resto de la isla. Las máximas rondarán los 35 grados en las medianías del sur y del oeste.

Santa Cruz de Tenerife: 24ºC / 31ºC

La Gomera

Nubes bajas en el norte al amanecer y cielos despejados en el resto. Las temperaturas alcanzarán entre 34 y 35 grados, con posibilidad de llegar localmente a 37 grados.

San Sebastián de La Gomera: 24ºC / 31ºC

La Palma

Predominarán los cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos en el norte y el este. En las medianías occidentales se podrán registrar hasta 35 grados, con picos puntuales de 37 grados.

Santa Cruz de La Palma: 24ºC / 28ºC

El Hierro

La jornada será mayoritariamente despejada tras las primeras nubes en el nordeste. En el sur de la isla podrán alcanzarse 37 grados, con viento fuerte en distintas vertientes.

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