Pepe Rivero, memoria viva del transporte rural, será homenajeado en Valleseco

El pago de Lanzarote, en Valleseco, celebra este fin de semana la V Congregación de personas arrieras y Camiones Santa Rosa de Lima, un encuentro para conmemorar el recuerdo del transporte tradicional en Gran Canaria y rendir reconocimiento a una generación que contribuyó al desarrollo de las zonas rurales de la isla. El Ayuntamiento del municipio reunirá a personas arrieras, transportistas y vecinos. La programación comenzará con una exhibición nocturna de camiones y la actuación de Mariachi Perezoso, el viernes siete desde las 20:00 hasta las 00:00 horas. Para el siguiente día, la jornada central contará con una reunión y tertulia de transportistas con una demostración de camiones y bestias de carga.

El homenajeado será José Rivero Quintana, conocido como Pepe Rivero, de 90 años, por su trayectoria vinculada al transporte, con el objetivo de conservar la memoria del transporte tradicional, poner en valor su importancia en la historia rural, reconocer la labor de quienes dedicaron su vida a este sector y mostrar la evolución desde el uso de animales de carga hasta los camiones como recurso de traslado.

Transportistas del municipio, entre ellos Pepe Rivero, Don Eloy, Padrón y Catire, desarrollaron gran parte de su trayectoria en una época en la que el camión cambió a ser una herramienta necesaria para el traslado de animales y mercancías, que permitía estar comunicados y abastecidos con los barrios rurales de la isla. La historia del nonagenario permite a los más jóvenes a comprender desde la transición de la antigua manera de mover los animales hasta la consolidación de una nueva manera por la carretera. Además, la congregación rinde reconocimiento a quienes dedicaron su vida a este sector.

El municipio de Valleseco reivindica la importancia de una actividad fundamental para las comunidades rurales, donde arrieros y transportistas eran los encargados de distribuir productos, animales y mercancías entre los distintos núcleos de la isla. La iniciativa reunirá camiones clásicos, modernos y de estilo americano junto a animales de carga para mostrar la evolución de los medios utilizados para trasladar a lo largo del tiempo. De esta manera, el evento conectará el pasado y el presente, para unir el transporte tradicional y el actual con animales, además de acercar a diferentes generaciones vinculadas a esta actividad.