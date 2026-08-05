El personal de SPAR Gran Canaria comparte las claves para acertar con la fruta de temporada

Elegir una buena sandía, saber si un melón está listo para consumir o identificar cuándo un mango se encuentra en su punto óptimo son dudas habituales durante los meses de verano. Para muchos clientes de SPAR Gran Canaria, la respuesta está en las personas que los atienden cada día en sus supermercados.

La compañía pone en valor el conocimiento y la experiencia de sus profesionales de tienda, que asesoran de forma personalizada a los consumidores para ayudarles a seleccionar las mejores frutas y verduras de temporada. Esta atención cercana y especializada forma parte de la experiencia de compra que caracteriza a SPAR Gran Canaria y que, generación tras generación, ha convertido a sus establecimientos en tiendas de confianza para miles de familias de la Isla.

Cada día, los equipos de tienda responden a consultas sobre qué fruta se encuentra en su mejor momento de consumo o cómo conservarla para mantener todas sus propiedades. Un asesoramiento que va más allá de la compra y que se sustenta en la relación de cercanía que los trabajadores mantienen con muchos clientes habituales, a quienes conocen desde hace años.

Los diferentes establecimientos de SPAR Gran Canaria cuentan, además, con otras acciones encaminadas a facilitar la compra de frutas y verduras de temporada. El equipo de EUROSPAR San Fernando explica que estos productos tienen un espacio preferente en las tiendas para que resulte sencillo identificarlas.

En este sentido, la plantilla de SPAR Plaza la Feria señala que los clientes habituales están acostumbrados a encontrar en los diferentes establecimientos los productos frescos que desean y, por lo tanto, saben a dónde dirigirse.

En ello coincide el personal de SPAR Lomo Apolinario, que reconoce que hay clientes que conocen las épocas de cada producto, especialmente, las personas mayores.

Este cuidado del producto, el conocimiento de los profesionales, el apoyo a la agricultura local y la fidelidad de los clientes han convertido a Spar Gran Canaria la cadena líder en la venta de frutas y verduras de la isla.

Fruta de temporada en uno de los establecimientos de SPAR Gran Canaria / Carlos Diaz-Recio

Consejos para comprar y conservar productos de temporada

Una de las premisas del personal de tienda es ayudar a elegir piezas en buen estado, recomendar comprar solo la cantidad que se vaya a consumir y aprovechar la variedad que ofrece cada temporada para disfrutar de una alimentación más saludable y sostenible.

El personal del departamento de Compras y Comercial de la División de Frutas y Verduras de la cadena de supermercados explica que la piña tropical, el mango o la sandía de Gran Canaria son algunas de las frutas predominantes durante esta época del año. En el caso de las verduras y hortalizas destaca, sobre todo, el tomate.

Otras recomendaciones básicas a los consumidores son fijarse en que el color de las frutas y verduras sea uniforme y propio de cada variedad; igualmente, la piel de los alimentos debe estar sana y sin golpes. En el caso de muchas frutas, el aroma es un buen indicador de que se encuentran en el punto óptimo de maduración.

En frutas como el melocotón, la nectarina o la paraguaya una ligera firmeza suele indicar que están listas para consumir en pocos días. En el caso de la sandía, conviene elegir piezas pesadas para su tamaño y con una mancha amarillenta en la parte de apoyo, mientras que el melón debe desprender un aroma dulce y presentar una ligera elasticidad en el extremo opuesto al tallo.

En cuanto a la conservación, la sandía y el melón enteros pueden conservarse a temperatura ambiente. Una vez abiertos, es importante mantenerlos refrigerados y protegidos.

Los melocotones, nectarinas, paraguayas y ciruelas terminan de madurar mejor fuera de la nevera y cuando estén en su punto, se pueden conservar en frío.

Los tomates conservan mejor su sabor fuera del frigorífico, salvo cuando están muy maduros, mientras que los pepinos, calabacines, berenjenas y lechugas se conservan mejor en la nevera.

La cadena de distribución recomienda consumir frutas y verduras de temporada para disfrutar del sabor, frescura y calidad de los alimentos ya que, al encontrarse en su momento óptimo de recolección conservan mejor sus propiedades y, además, suelen ofrecer una excelente relación calidad/precio.

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Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100 % canario con presencia en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, pone a disposición de sus clientes productos frescos de origen local y de la máxima calidad. La compañía se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y se consolida como una empresa de alimentación de referencia gracias a su servicio cercano, la calidad de sus productos y una atención personalizada orientada a satisfacer las necesidades de cada cliente.