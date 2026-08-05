El restaurante de Gran Canaria donde comer arroz frente al mar: pescado fresco y vistas espectaculares

Hay quienes buscan disfrutar en Gran Canaria de una experiencia gastronómica que combine buena comida, producto frescos y unas vistas privilegiadas. Esa es s la propuesta de Restaurante La Farola, un establecimiento situado en Arinaga que apuesta por una cocina basada en el producto de calidad y los arroces son uno de los protagonistas de su carta.

Los creadores de contenido gastronómico @viajandocontanda han visitado recientemente el local y han compartido con sus seguidores algunos de los platos que ofrecen. "Un restaurante frente al mar que nos sorprendió por la calidad de sus platos y su ambiente", comentan.

Los arroces son uno de los principales protagonistas

Uno de los grandes reclamos de La Farola son sus arroces, una de las especialidades de la casa. La carta cuenta con diferentes propuestas de arroz desde 21,90 euros por persona (con un mínimo de dos personas), convirtiéndose en una de las opciones más demandadas por quienes buscan disfrutar de un plato frente al océano.

"La diferencia la marca la materia prima que compramos. Compramos todo de calidad, todo fresco y listo para servir en la mesa", explican desde el establecimiento.

Pescados frescos y platos para compartir

Más allá de sus arroces, el restaurante también cuenta con una carta variada con opciones para diferentes gustos, con alternativas de entrantes y platos. El pescado fresco del día también es uno de los puntos fuertes del establecimiento.

Entre elaboraciones para abrir el apetito destacan opciones como las gambas salvajes al ajillo, las empanadillas rellenas de ternera, cebolla caramelizada y queso, queso ahumado a la plancha, papas arrugadas con mojo canario o chipirones saharianos. También ofrece distintas ensaladas para quienes busquen una alternativa más ligera.

Uno de los grandes atractivos de sus clientes es su amplia carta, ya que también cuentan con pescados y carnes. Por último, los más golosos pueden disfrutar de diferentes postres como la tarta de queso, el brownie con helado de vainilla o la crema catalana.

Horario y ubicación

Restaurante La Farola se encuentra en la calle Alcalá Galiano, 3, en Arinaga. Con una propuesta, el establecimiento se ha convertido en una parada perfecta para disfrutar de la gastronomía en Gran Canaria.

Abre de miércoles a lunes en horario ininterrumpido de 12:00 a 23:00 horas, mientras que el martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal