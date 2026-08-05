Una verbena solidaria en Pasito Blanco recauda fondos contra el cáncer

La Verbena La Punta Yacht volverá a convertir este viernes 7 de agosto a Pasito Blanco (San Bartolomé de Tirajana) en un punto de encuentro solidario para recaudar fondos destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Las Palmas. La cita, organizada desde hace más de una década por Aurelio Almazán, ha agotado las 480 entradas disponibles y destinará toda la recaudación al mantenimiento de los servicios gratuitos que la entidad presta a pacientes oncológicos y sus familias.

La presentación de esta nueva edición tuvo lugar este miércoles en las instalaciones del La Punta Yacht Club, con la participación de representantes de la AECC, del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El evento nació como un homenaje a Mercedes Montenegro y se ha consolidado como una de las iniciativas solidarias más relevantes del verano en el sur de la isla.

El vicepresidente de la AECC en Las Palmas, Carlos Nöbauer, agradeció el compromiso mantenido durante más de diez años por Aurelio Almazán, así como el respaldo de empresas, instituciones y ciudadanía. El responsable de la asociación destacó que el lleno registrado refleja el apoyo social a una iniciativa que contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes afrontan un proceso oncológico.

Atención integral a pacientes

La asociación recordó que dispone en San Bartolomé de Tirajana de un espacio cedido por el Ayuntamiento desde el que presta atención psicológica, social, fisioterapia, nutrición, ejercicio físico y programas de promoción de la salud para pacientes y familiares del sur de Gran Canaria.

Nöbauer puso en valor el trabajo de los profesionales que integran la entidad, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y nutricionistas, que acompañan gratuitamente a los afectados durante las distintas fases de la enfermedad.

Durante la presentación, el alcalde Marco Aurelio Pérez destacó la labor que desarrolla la asociación en el municipio y reconoció el trabajo diario de sus profesionales y del voluntariado. Por su parte, el consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo, señaló que este tipo de iniciativas proyectan la imagen de una Gran Canaria comprometida y solidaria, mientras que la concejala de Turismo, Yilenia Vega, reiteró el respaldo municipal al evento.

Una cita consolidada

La Asociación Española Contra el Cáncer recordó que el cáncer continúa siendo uno de los principales retos sociosanitarios. En Canarias se registraron 11.620 nuevos diagnósticos en 2023, mientras que en España conviven más de 2,2 millones de personas con la enfermedad y cada año se detectan cerca de 300.000 nuevos casos.

Según los datos de la entidad, durante 2025 prestó atención psicológica a 57.600 personas, atención social a 33.000, servicios de fisioterapia a 10.300 y apoyo nutricional a 6.000 usuarios. Todos estos recursos son gratuitos y se financian gracias a las aportaciones de socios, empresas colaboradoras y acciones solidarias como la Verbena La Punta Yacht.

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La cita volverá a celebrarse en La Punta Yacht Club de Pasito Blanco, con el objetivo de reunir a la sociedad grancanaria en torno a una causa solidaria y contribuir a sostener la atención integral que la AECC ofrece a pacientes con cáncer y sus familias.