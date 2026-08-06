Energía
Una nueva línea subterránea mejora el suministro eléctrico en Teror
La actuación incluye 1.140 metros de cableado subterráneo y la reforma de dos centros de transformación; beneficia a más de 2.000 personas
Teror ha mejorado su suministro eléctrico, una actuación que beneficia a 2.064 vecinos del municipio y que se ha llevado a cabo por Endesa, a través de su filial de redes e-distribución. La empresa ha invertido 988.000 euros en unos trabajos que se desarrollaron durante menos de cuatro meses y contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Teror en la tramitación administrativa.
La intervención incluyó la instalación de una nueva línea subterránea de media tensión de 1.140 metros entre dos centros de transformación, así como la reforma de ambas instalaciones. La potencia total instalada alcanza los 5.240 kilovoltamperios.
Mejora de la red eléctrica
El proyecto busca reforzar la seguridad, la fiabilidad y la calidad del servicio mediante un nuevo circuito subterráneo y la modernización de los centros existentes. Según la empresa, durante la ejecución se adoptaron medidas para proteger elementos históricos de la Villa Mariana situados en el entorno del trazado.
Las obras se llevaron a cabo en las calles Luján Pérez, Paseo González Díaz, San Matías, Avenida Monseñor, Socorro Lantigua, Virgen de Lourdes y Camino Viejo. El nuevo circuito conecta los dos centros de transformación reformados y forma parte de la mejora del servicio anunciada por la compañía.
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