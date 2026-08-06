La Aldea abrirá sus fiestas patronales con la tercera edición del Festival Palmeras
Orishas encabezará el cartel de un evento que volverá a reunir música, naturaleza y actividades culturales el próximo 15 de agosto
La Aldea de San Nicolás volverá a dar el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a San Nicolás de Tolentino con una nueva edición del Festival Palmeras, una cita que celebrará su tercera edición el próximo 15 de agosto y que reunirá música en directo, naturaleza y convivencia en la Avenida San Nicolás.
El festival, impulsado por las concejalías de Festejos y Medio Ambiente del Ayuntamiento aldeano, se desarrollará entre las 21.00 y las 02.00 horas y contará con un cartel encabezado por Orishas, junto a las actuaciones de Aduana Maya, Nueva Vibra y el DJ Anthony Boada, que pondrán ritmo a una de las primeras grandes citas de las celebraciones patronales.
Música y fotografía para abrir las fiestas
Además de la programación musical, el Festival Palmeras incorporará una exposición con las imágenes participantes en el Concurso de Fotografía de Palmeras, una iniciativa que busca poner en valor uno de los elementos paisajísticos más representativos del municipio y acercar el patrimonio natural a vecinos y visitantes.
La concejala de Festejos, Leandra Delgado García, destacó que esta cita marca el inicio de un mes cargado de actividades con motivo de las fiestas patronales y animó a la ciudadanía a participar en una programación diseñada para fomentar el encuentro, la convivencia y el disfrute de las calles del municipio.
Una cita consolidada
Desde su nacimiento en 2024, el Festival Palmeras se ha consolidado como uno de los actos más destacados del calendario festivo de La Aldea, combinando propuestas musicales con iniciativas vinculadas al entorno natural y la participación ciudadana.
El Ayuntamiento invita tanto a los vecinos como a quienes visiten el municipio durante esas fechas a disfrutar de esta tercera edición, que volverá a abrir la programación de las fiestas en honor a San Nicolás de Tolentino con una noche de música y ambiente festivo.
- Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
- El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
- Era lo esperado': Augusto Hidalgo rompe su silencio sobre las retenciones por el viaducto de Guiniguada en la GC-3
- Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
- Gran Canaria espera un alivio del calor tras seis sofocantes días a más de 40 grados
- Gran Canaria registra las temperaturas más altas de toda España durante la madrugada por la ola de calor: las zonas afectadas y alertas para este viernes
- Crisis política en San Mateo: la alcaldesa destituye al primer teniente alcalde y líder socialista por 'sus egos' y 'ambiente tóxico
- La Aemet pone en rojo por calor a Gran Canaria: estas son las zonas con “peligro extraordinario” por las altas temperaturas