La Aldea abrirá sus fiestas patronales con la tercera edición del Festival Palmeras

La Aldea de San Nicolás volverá a dar el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a San Nicolás de Tolentino con una nueva edición del Festival Palmeras, una cita que celebrará su tercera edición el próximo 15 de agosto y que reunirá música en directo, naturaleza y convivencia en la Avenida San Nicolás.

El festival, impulsado por las concejalías de Festejos y Medio Ambiente del Ayuntamiento aldeano, se desarrollará entre las 21.00 y las 02.00 horas y contará con un cartel encabezado por Orishas, junto a las actuaciones de Aduana Maya, Nueva Vibra y el DJ Anthony Boada, que pondrán ritmo a una de las primeras grandes citas de las celebraciones patronales.

Música y fotografía para abrir las fiestas

Además de la programación musical, el Festival Palmeras incorporará una exposición con las imágenes participantes en el Concurso de Fotografía de Palmeras, una iniciativa que busca poner en valor uno de los elementos paisajísticos más representativos del municipio y acercar el patrimonio natural a vecinos y visitantes.

La concejala de Festejos, Leandra Delgado García, destacó que esta cita marca el inicio de un mes cargado de actividades con motivo de las fiestas patronales y animó a la ciudadanía a participar en una programación diseñada para fomentar el encuentro, la convivencia y el disfrute de las calles del municipio.

FESTIVAL PALMERAS / LP/DLP

Una cita consolidada

Desde su nacimiento en 2024, el Festival Palmeras se ha consolidado como uno de los actos más destacados del calendario festivo de La Aldea, combinando propuestas musicales con iniciativas vinculadas al entorno natural y la participación ciudadana.

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El Ayuntamiento invita tanto a los vecinos como a quienes visiten el municipio durante esas fechas a disfrutar de esta tercera edición, que volverá a abrir la programación de las fiestas en honor a San Nicolás de Tolentino con una noche de música y ambiente festivo.