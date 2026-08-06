Arinaga tendrá un nuevo centro educativo para mil alumnos ante el aumento poblacional

Playa de Arinaga, en Agüimes, contará con un nuevo centro educativo para hacer frente al incremento de población que ha experimentado el núcleo costero durante los últimos años y la previsión de un nuevo crecimiento una vez concluyas las obras de construcción de más de 800 viviendas. Y para ello, el Ayuntamiento ha sacado a licitación la redacción de un futuro Centro de Educación Obligatoria (CEO) que integrará enseñanzas de Infantil, Primaria y Secundaria para más de un millar de alumnos.

Con un presupuesto base de 550.000 euros, una cantidad que no corresponde al coste de construcción, el futuro centro dispondrá de una capacidad para 1.036 estudiantes, distribuidos entre el primer y segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. La etapa de Educación Infantil de primer ciclo (0 a 3 años) contará con 78 plazas repartidas en seis aulas; Infantil de segundo ciclo (3 a 6 años) dispondrá de 162 plazas en nueve unidades; Primaria concentrará 396 plazas distribuidas en 18 aulas; y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sumará 400 plazas en 16 unidades.

El futuro centro educativo se levantará en una parcela municipal de 18.192 metros cuadrados situada en la zona de Muelle Viejo, dentro de la urbanización de Playa de Arinaga. El solar, ubicado entre las calles García de Toledo, Carabela, Rogelio de Lauria y el Paseo del Faro, se encuentra próximo al centro de salud, a una estación de bombeo de aguas residuales (cuyos servicios hidráulicos atraviesan actualmente el terreno y serán desviados antes del inicio de las obras) y a un área de aparcamiento anexa existente.

En total, sumará una superficie estimada de construcción de 8.512,63 metros cuadrados. Una vez finalizada la redacción del proyecto, el Ayuntamiento de Agüimes cederá el solar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la construcción del centro.

El diseño contempla una organización por etapas educativas, con edificios y áreas diferenciadas para Infantil, Primaria y Secundaria. A ello se sumarán aulas especializadas de música, informática, idiomas, laboratorios de ciencias y talleres tecnológicos, además de biblioteca, gimnasio, comedor, cocina, vestuarios, almacenes, así como dependencias administrativas, despachos de dirección, secretaría y salas para el profesorado.

La parcela está en la zona de Muelle Viejo y alcanza los 18.192 m² para los edificios de enseñanza y las áreas exteriores

Áreas de juego y de deporte adaptadas al cambio climático

En el exterior, el futuro CEO reservará espacios diferenciados para cada etapa educativa, con áreas de juegos independientes para Infantil, Primaria y Secundaria, además de una pista polideportiva cubierta con gradas, un terrero de lucha canaria, huerto escolar y amplias zonas ajardinadas. Estas áreas, así como las de interior, deben estar sujetas acriterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Los pliegos exigen que el diseño priorice soluciones pasivas para reducir el consumo energético mediante ventilación natural, control de la radiación solar y creación de amplias zonas de sombra con vegetación; de hecho, se exige que al menos el 50% de las zonas de juego estén a la sombra, ya sea mediante vegetación o estructuras artificiales. El objetivo es mejorar el confort térmico del alumnado y reducir el impacto ambiental del edificio durante toda su vida útil.

La obra debe estar sujeta a criterios de adaptación al cambio climático, incluyendo renovables y amplias zonas verdes

Aulas enclave

Uno de los aspectos que el Ayuntamiento ha incorporado al proyecto es la atención específica al alumnado con necesidades educativas especiales. El centro incluirá varias aulas enclave, todas situadas en planta baja y completamente accesibles, equipadas con baños adaptados, espacios para grúas de asistencia y mobiliario específico. También se proyecta una sala de estimulación multisensorial de 60 metros cuadrados destinada al trabajo terapéutico y educativo mediante estímulos visuales, auditivos, táctiles y sensoriales.

El Ayuntamiento ha incorporado aulas enclave y una sala de estimulación multisensorial para alumnado con necesidades educativas especiales

En este sentido, los pliegos fijan ratios más reducidas para garantizar la inclusión: de entre tres y cinco escolares en Infantil y Primaria y de entre tres y seis en las aulas de Tránsito a la Vida Adulta, dirigidas a estudiantes a partir de 14 años. Además, el proyecto incorpora aulas de desdoblamiento, espacios de Pedagogía Terapéutica y dependencias de apoyo especializadas para cada etapa, con el fin de reforzar la atención inclusiva.

Integración en el entorno y perspectiva de género

La integración del futuro colegio con el entorno urbano constituye otro de los ejes del contrato y, para ello, el contrato fija como mejoras valorables la elaboración de un estudio específico sobre la movilidad exterior, que analizará el tráfico generado por el centro, los accesos peatonales y ciclistas, las zonas de parada de vehículos y las medidas necesarias para incrementar la seguridad vial en los horarios de entrada y salida del alumnado.

El Ayuntamiento premia a las empresas que integren el proyecto en su entorno y lo estructuren con perspectiva de género

El Ayuntamiento también premiará a las empresas que incorporen un estudio de movilidad interna con perspectiva de género. Este documento deberá identificar zonas de riesgo que puedan provocar posibles situaciones de desigualdad o inseguridad derivadas del diseño de los recorridos, la iluminación o la distribución de espacios comunes, con el objetivo de proponer soluciones arquitectónicas que favorezcan la igualdad y la convivencia y, al mismo tiempo, evitar percepción de inseguridad o segregación involuntaria entre alumnos y alumnas.

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El contrato tendrá un plazo máximo de once meses para completar toda la documentación técnica. Durante ese periodo deberán redactarse el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, además de todas las separatas necesarias para las instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, saneamiento, abastecimiento, protección contra incendios, autoconsumo fotovoltaico y suministro de gas.