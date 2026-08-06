Así son los seis carteles finalistas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027 ya tiene a los seis aspirantes que competirán por convertirse en la imagen oficial de una edición dedicada a "La música". Los trabajos finalistas han sido presentados al público a través del documental 'El trazo final', una producción de Option Productions y Cleyton que acompaña a los participantes durante el proceso creativo y la defensa de sus obras ante la mesa técnica.

Ernesto Santana y Nabil Concepción, Luis José Arteaga Fuentes, Brian Medina Santana, Nareme Melián, Daniela Suárez Soto y Promedia Comunicación son los autores de las seis propuestas seleccionadas. Sus diseños ofrecen diferentes maneras de representar la música, la memoria, las emociones y el sentimiento colectivo que rodea a las carnestolendas capitalinas.

La decisión definitiva quedará en manos de la ciudadanía durante la Gala del Cartel, que se celebrará este viernes 7 de agosto, a las 21:30 horas, en la trasera exterior del Auditorio Alfredo Kraus. El acto, dirigido por Josué Quevedo, presentado por Wendy Fuentes y acompañada por Adolfo Rodríguez, el mismo que les escribe, tendrá acceso libre hasta completar aforo y será retransmitido en directo por Televisión Canaria.

El público tendrá la última palabra

Las líneas de votación únicamente se abrirán durante la gala. A partir de ese momento, los espectadores podrán apoyar su obra favorita enviando por SMS la palabra CARTEL, seguida de un espacio y el número asignado a cada propuesta, al teléfono 928 101 027.

Las seis candidaturas fueron seleccionadas entre las 22 obras presentadas al concurso. La mesa técnica valoró su adaptación a la alegoría de «La música», su atractivo visual, su capacidad para emocionar y su versatilidad para ser utilizada en los diferentes soportes promocionales del Carnaval. La propuesta más votada se convertirá en la carta de presentación de la fiesta que se celebrará del 22 de enero al 28 de febrero de 2027.

Propuesta 1: una musa nacida de la música y el Carnaval

La candidatura de Ernesto Santana y Nabil Concepción presenta a Musa, una joven concebida como la personificación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027 y nacida de la unión simbólica entre la Madre Música y Don Carnal. La obra pone el foco en todo lo que sucede antes de que comience oficialmente la fiesta: la elección de las telas, las plumas, las lentejuelas, las ideas compartidas y las largas horas de preparación de los disfraces. Para reforzar esa conexión con el trabajo artesanal, el cartel fue construido completamente a mano, pieza a pieza y con materiales reales, antes de ser digitalizado conservando sus texturas y volúmenes. Sus autores defienden que la imagen del Carnaval debe estar creada con la misma ilusión con la que la ciudadanía prepara y vive la fiesta generación tras generación. Para votarla habrá que enviar CARTEL 1 al 928 101 027.

Propuesta 2: las puertas de la ciudad se abren al Carnaval

Luis José Arteaga Fuentes parte del conocido verso «Abran puertas y dejen entrar», perteneciente al himno del Carnaval capitalino, para construir una obra que funciona como una invitación a sumarse a la celebración. Una gran puerta inspirada en la portada de la Casa de Colón conecta simbólicamente la ciudad con su fiesta y transforma al espectador en un participante más. La música guía la composición, mientras que tres personajes representan a las murgas, la Gala de la Reina y la Gala Drag Queen, expresiones distintas que encuentran su fuerza cuando suenan juntas. El diseño también homenajea a Néstor Martín-Fernández de la Torre mediante una reinterpretación contemporánea y vectorial de su lenguaje artístico. El mensaje de la propuesta es claro: el Carnaval no se contempla desde fuera, sino que se vive desde dentro. Para apoyarla será necesario enviar CARTEL 2.

Propuesta 3: una melodía para recordar a quienes ya no están

La propuesta de Brian Medina Santana, titulada Melodía inolvidable, es la más emotiva de las seis candidaturas. El cartel reflexiona sobre la capacidad de una canción para trasladar a las personas hasta momentos, lugares y seres queridos que permanecen en la memoria. La obra homenajea a quienes ayudaron a construir el Carnaval y ya no pueden compartir un nuevo febrero, desde familiares y compañeros hasta figuras emblemáticas como Tomás Pérez, Drag Mandrágora o Lolita Pluma. Cada personaje representa, además, un colectivo carnavalero y un estilo musical. Medina invita a que las calles suenen más fuerte que nunca para recordar a quienes dejaron su huella en la fiesta y reivindica la música como un refugio frente al olvido. Mientras una melodía siga provocando una sonrisa o una emoción, sostiene el autor, nadie desaparece completamente. Esta candidatura corresponde al mensaje CARTEL 3.

Propuesta 4: 40 años de ‘Ponte tu mejor disfraz’

Nareme Melián rinde homenaje a Ponte tu mejor disfraz, la composición de Sindo Saavedra que en 2027 cumplirá cuatro décadas como una de las grandes bandas sonoras del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Bajo el título Más que una canción, el cartel presenta la melodía como el alma que despierta a la ciudad y llena las calles de música, color e ilusión. La obra apela directamente a la memoria de varias generaciones de carnavaleros que han crecido escuchando un tema capaz de transportar al público hasta momentos personales y colectivos de la fiesta. Para Melián, existen canciones que simplemente pasan y otras que terminan formando parte de la identidad de un pueblo. Su propuesta podrá votarse enviando CARTEL 4.

Propuesta 5: la música que hace latir a toda una ciudad

El trabajo de Daniela Suárez Soto nace de las emociones que únicamente pueden entenderse cuando regresa el Carnaval: los reencuentros, la ilusión por volver a las calles, la energía compartida y la sensación de que toda la ciudad avanza durante unos días al mismo ritmo. La autora no representa la música únicamente como la alegoría de la edición, sino como una fuerza capaz de unir a personas muy diferentes y convertir la fiesta en una experiencia colectiva. Cada carnavalero puede sentir una emoción distinta, pero todos terminan formando parte de una misma celebración. La propuesta recuerda que hay sentimientos que las palabras no siempre consiguen explicar, pero que una melodía puede despertar de manera inmediata. Para votarla se deberá enviar CARTEL 5.

Propuesta 6: el corazón que marca el ritmo del Carnaval

Promedia Comunicación convierte el Carnaval en un gran corazón vivo y palpitante que bombea la energía de la fiesta por toda la ciudad. Bajo el lema A un mismo ritmo, a un solo compás, la obra representa ese pulso que permanece durante todo el año y que se acelera cuando la música vuelve a sonar. Comparsas, reinas, drags, murgas, mascaritas, artistas, diseñadores y ciudadanía confluyen en una misma composición, aportando cada uno una voz y una nota imprescindible a la partitura colectiva. Incluso la palabra Carnaval parece bailar y dejarse llevar por el movimiento, la diversión y la ilusión. El cartel reivindica así una fiesta creada entre todos y capaz de reunir a la ciudad bajo un mismo latido. Esta propuesta tiene asignado el mensaje CARTEL 6.

Una gala para descubrir la imagen del Carnaval 2027

La Gala del Cartel se convertirá en el primer gran acto del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027. Durante aproximadamente una hora, los seis finalistas expondrán y defenderán sus trabajos antes de que se anuncie la apertura de las líneas telefónicas. Será entonces cuando asistentes y espectadores formen un jurado colectivo y decidan qué obra anunciará dentro y fuera de Canarias una edición marcada por la música.