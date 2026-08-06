La basura vuelve a acumularse en las calles de San Bartolomé de Tirajana

Poco más de un año y medio después de que San Bartolomé de Tirajana sufriera la mayor crisis de basura de la historia del municipio, los residuos vuelven a acumularse fuera de los contenedores, ya que algunos de ellos se han visto desbordados. Las quejas de los vecinos en redes sociales han aumentado durante las últimas semanas, en especial las de aquellos que residen en las zonas más próximas al litoral, que son también las más turísticas. Los más afectados son los contenedores de reciclaje, pues se puede observar una considerable cantidad de envases de plástico y cartones a su alrededor.

Un camión averiado

El concejal de Limpieza, Ruymán Cardoso, explica que actualmente uno de los camiones de recogida de basura se encuentra fuera de servicio a causa de una avería. Argumenta este hecho coincide con que a principios de agosto "aumenta considerablemente la generación de residuos", pero asegura que han reforzado el servicio estos días para recuperar la normalidad de manera progresiva.

Imagen de los contenedores de basura de la avenida Arquitecto Manuel de la Peña Suárez. / LP/DLP

El PSOE cuestiona el servicio

Por su parte, la portavoz del PSOE, Conchi Narváez, critica que "el contrato nuevo no está siendo nada operativo y están desbordados los contendores". También asegura que el diseño impide que las personas puedan tirar las bolsas con la basura reciclada porque tienen un espacio muy reducido que obliga que introduzcan los residuos por separado y de uno en uno.

La última crisis de basuras

En enero de 2025 el municipio experimentó una crisis en este sector debido a que Urbaser, la empresa que en aquel momento se encargaba de la recogida de residuos, estuvo más de dos semanas sin prestar sus servicios porque sus dos camiones estaban averiados. Esta situación provocó que se acumularan miles de kilos de basura en las calles del municipio. A raíz de este hecho, y sumado a que llevaban operando en precario desde 2019, el Ayuntamiento resolvió su contrato y adjudicó el servicio por Vía de Emergencia a otra empresa durante cuatro meses.

En la sesión plenaria de mayo de 2025 se aprobó la adjudicación a Ayagaures Medioambiente S.L.U. del servicio de recogida selectiva de envases de plástico y de papel y cartón por 4,87 millones de euros. El contrato incluía la renovación de todos los contenedores y el aumento de las unidades de 380 a 560. Tras el anuncio, Cardoso declaró que el nuevo servicio supondría "un salto cualitativo que deja atrás un modelo obsoleto" y afirmó que los contenedores representaban "una mejora superior al 100% respecto al servicio anterior, duplicando su eficacia y capacidad operativa".