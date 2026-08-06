El Cabildo reconstruye el histórico bancal de Los Lavaderos de Artenara tras los daños causados por la borrasca 'Therese'
La restauración recupera un muro tradicional de piedra seca situado en el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria
Uno de los bancales tradicionales de la finca Los Lavaderos, en Artenara, ha recuperado su imagen original después de que la borrasca 'Therese' provocara el derrumbe parcial de uno de sus muros de piedra seca durante el pasado invierno. La actuación, impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, ha permitido reconstruir esta estructura agrícola tradicional respetando las técnicas constructivas empleadas históricamente en las cumbres de la isla.
El muro, de unos cuatro metros de altura, se encuentra en el entorno del Barranco de la Coruña, dentro del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Las intensas lluvias asociadas al temporal provocaron el desprendimiento de parte de la estructura, comprometiendo la estabilidad del terreno y la capacidad de contención del bancal.
Recuperación con técnicas tradicionales
La intervención ha sido promovida por el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que financió los trabajos con el objetivo de conservar este paisaje agrícola y los sistemas tradicionales que forman parte de su identidad. La ejecución corrió a cargo de la empresa Agroforestal Atlántida.
Para la reconstrucción se reutilizaron las piedras desprendidas durante el derrumbe, recolocándolas manualmente y siguiendo la tipología original del muro. De este modo, la actuación no solo devuelve la estabilidad a la estructura, sino que también preserva el conocimiento constructivo vinculado a la técnica de la piedra seca y reduce el impacto ambiental al reaprovechar los materiales existentes.
Un paisaje agrícola con siglos de historia
Los muros de piedra seca constituyen uno de los elementos más característicos del paisaje histórico de Gran Canaria. Durante generaciones han permitido adaptar la agricultura a la compleja orografía de las cumbres y representan un patrimonio cultural estrechamente ligado al aprovechamiento sostenible del territorio.
El Cabildo destaca que actuaciones como esta contribuyen a conservar la funcionalidad de los bancales tradicionales, reforzar la resistencia del territorio frente a fenómenos meteorológicos extremos y proteger los valores patrimoniales del entorno de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, uno de los espacios culturales más relevantes de la isla.
- Muere un hombre de 53 años tras sufrir un accidente de tráfico y colisionar contra una vivienda en Mogán
- Tragedia laboral en una nave industrial de Telde: 'Se desató algo que no estaba bajo el control de los trabajadores
- El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
- Era lo esperado': Augusto Hidalgo rompe su silencio sobre las retenciones por el viaducto de Guiniguada en la GC-3
- Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas
- Gran Canaria espera un alivio del calor tras seis sofocantes días a más de 40 grados
- Gran Canaria registra las temperaturas más altas de toda España durante la madrugada por la ola de calor: las zonas afectadas y alertas para este viernes
- Crisis política en San Mateo: la alcaldesa destituye al primer teniente alcalde y líder socialista por 'sus egos' y 'ambiente tóxico