El Campus de Valleseco acerca a 120 menores al sector primario

El Campus de Verano de Valleseco reúne durante sus dos meses de actividad a alrededor de 120 niños y niñas en un programa que combina naturaleza, deporte y aprendizaje sobre el sector primario. La iniciativa municipal, organizada por la empresa pública Somdevalle, se desarrolla hasta el 31 de agosto en el área recreativa de La Laguna y en las instalaciones deportivas municipales.

Las jornadas incluyen actividades relacionadas con el cuidado de cabras, ovejas, gallinas y burros. Los participantes colaboran en su alimentación, ayudan a mantener limpios los espacios y conocen las responsabilidades asociadas al bienestar de los animales.

“Lo que más me gusta, aparte del recreo, son las actividades en la naturaleza y echarle de comer a los animales”, explica uno de los menores. Para parte del alumnado, el campus supone su primer contacto directo con determinadas tareas vinculadas al medio rural.

El huerto como espacio de aprendizaje

El programa también reserva un papel destacado al huerto. Los niños y niñas participan en labores de riego, plantación y seguimiento de los cultivos, con el objetivo de conocer el proceso que permite obtener los alimentos.

Calabacines, habichuelas, lechugas y col rizada forman parte de las variedades que se cultivan estos días. Los participantes colaboran en su cuidado y compaginan estas tareas con otros proyectos, como la construcción de una pequeña caseta en un entorno natural.

Una niña alimenta el ganado con cañas. / LP/DLP

“Nos gusta hacer mucho las casetas y trabajar en equipo”, señala uno de los niños. Estas actividades permiten introducir dinámicas de cooperación y reparto de responsabilidades dentro del grupo. El contacto con el entorno también sirve para despertar la curiosidad de los participantes. Una de las niñas destaca que el campus le permite conocer aspectos de la naturaleza que desconocía y cuenta que uno de sus descubrimientos ha estado relacionado con los abejorros.

Deporte, talleres y salidas

Además de las actividades vinculadas al sector primario, el campus incluye juegos, talleres, piscina, rutas y prácticas deportivas. El programa contempla asimismo salidas a la playa de Las Alcaravaneras, Ilusiona Los Alisios, el cine, el Cenobio de Valerón y el Poema del Mar.

La convivencia constituye otro de los ejes de la iniciativa. Los participantes comparten actividades con otros menores, desarrollan su autonomía y establecen nuevas relaciones durante las semanas de asistencia. Una de las participantes explica que, pese a ser su primer año en el campus, se ha familiarizado con las personas del grupo, el entorno natural y los animales. Otros menores destacan la variedad de las actividades y el trabajo conjunto.

La concejala de Educación, Genita Rodríguez Santana, señala que el campus es una iniciativa consolidada que acerca a la infancia a la naturaleza y al sector primario mediante la experiencia directa. Según indica, el programa pretende combinar el ocio estival con valores como el respeto, la cooperación, la responsabilidad y el cuidado del entorno.

Cerca de dos décadas después de su puesta en marcha, el Campus de Verano de Valleseco mantiene una propuesta basada en el aprendizaje práctico. El cuidado de los animales, el trabajo en el huerto, el deporte y las actividades grupales forman parte de un programa que busca unir ocio, convivencia y conocimiento del medio rural.