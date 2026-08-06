Un cuento ilustrado recorre cinco siglos de historia de Santa María de Guía

La Casa de la Cultura de Guía acogió este miércoles la presentación de Las cartas de Guía, un cuento ilustrado escrito por Santiago Gil e ilustrado por Lorena J. Ossorio que propone un recorrido por cerca de cinco siglos de historia del municipio a través de una narración que combina personajes reales y ficticios. La publicación utiliza la ficción como hilo conductor para acercar al lector a la memoria, la identidad y la evolución histórica de la localidad.

La obra, de menos de treinta páginas, transcurre por distintas épocas y escenarios reconocibles del municipio, donde conviven figuras históricas con personajes creados por el autor. El resultado es un relato que enlaza realidad e imaginación para ofrecer una visión cercana del pasado de Guía, poniendo el foco tanto en su patrimonio como en la vida cotidiana de sus habitantes.

Las ilustraciones de Lorena J. Ossorio completan la propuesta con imágenes que recrean calles, plazas, edificios y paisajes vinculados a la memoria colectiva del municipio. El apartado gráfico refuerza el carácter divulgativo del libro y facilita que lectores de diferentes edades se identifiquen con los espacios que forman parte de la historia local.

Un homenaje a la memoria local

Uno de los rasgos que distingue la publicación es la estrecha vinculación de sus autores con Guía. Tanto Gil comoOssorio crecieron entre muchos de los lugares que aparecen reflejados en el cuento, una experiencia personal que impregna la narración y dota a la obra de un tono cercano y evocador. El relato está concebido para acercar el patrimonio histórico y humano del municipio a lectores de distintas generaciones.

Además, esta obra coincide con las Fiestas de la Virgen 2026 en el municipio, que también conmemoran los cinco siglos de historia de Santa María de Guía hasta el 29 de agosto de 2026 con un programa especial y eventos culturales.

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La presentación fue organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria con la colaboración del Gobierno de Canarias, en un acto que sirvió para dar a conocer una obra que combina literatura, ilustración e historia para poner en valor el legado cultural del municipio.