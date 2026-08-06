Endesa destina cerca de un millón de euros a reforzar el suministro eléctrico de más de 2.000 vecinos de Teror

Endesa, a través de su filial de distribución e-distribución, ha invertido 988.000 euros en una actuación destinada a reforzar el suministro eléctrico de 2.064 clientes del municipio de Teror, en Gran Canaria. El proyecto ha incluido la construcción de una nueva línea subterránea de media tensión y la modernización de dos centros de transformación, con el objetivo de incrementar la seguridad y la calidad del servicio.

La intervención ha consistido en la instalación de 1.140 metros de nueva línea subterránea entre ambas estaciones eléctricas, además de la reforma de los dos centros de transformación, que alcanzan una potencia conjunta de 5.240 kilovoltamperios (KVA). Según la compañía, estas mejoras permitirán aumentar la fiabilidad de la red mediante un nuevo circuito subterráneo.

Se ha ejecutado una nueva línea subterránea de media tensión de 1.140 metros entre dos centros de transformación y se ha procedido a la reforma de ambas estaciones. / LP/DLP

Las obras se desarrollaron durante menos de cuatro meses y se ejecutaron en diferentes puntos del casco urbano, entre ellos las calles Luján Pérez, Paseo González Díaz, San Matías, Avenida Monseñor, Socorro Lantigua, Virgen de Lourdes y Camino Viejo.

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Uno de los aspectos destacados del proyecto fue la conservación del entorno histórico de la Villa Mariana. Endesa señala que los trabajos se llevaron a cabo procurando proteger el patrimonio del municipio y evitar afecciones a los elementos históricos por los que discurre el nuevo cableado. La actuación contó además con la colaboración del Ayuntamiento de Teror durante la tramitación administrativa del proyecto.