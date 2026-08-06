El Festival Costa Norte vuelve a Moya: fechas y primeras actividades

La Villa de Moya recuperará los días 26 y 27 de septiembre el Festival Costa Norte, una cita cultural y festiva que regresará a El Altillo después de un año sin celebración. La duodécima edición reunirá música en directo, actividades familiares, deporte, comercio local y acciones de concienciación ambiental.

El regreso devolverá a la costa del municipio uno de los eventos más reconocibles de su calendario. La propuesta combinará entretenimiento y participación ciudadana con iniciativas relacionadas con la actividad económica local, la vida saludable y la conservación del litoral.

Cartel del festival de este año. / LP/DLP

Dos jornadas de actividades en El Altillo

La programación incluirá el Market Costa Norte, un espacio destinado al comercio local, los pequeños emprendedores y los diseñadores independientes de ropa. La organización también prepara talleres infantiles para ampliar la oferta dirigida a las familias.

Las actividades deportivas contarán con un clinic de surf y una CrossFit Experience. El programa sumará una jornada de limpieza de costas, con la que el festival reforzará su dimensión ambiental y su vinculación con el entorno marítimo de Moya.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó el valor social y económico de la cita. "El regreso del Festival Costa Norte supone recuperar una cita muy querida tanto por los vecinos como por quienes cada año nos visitan", señaló.

Un espacio de convivencia para todas las edades

Afonso añadió que el evento "pone en valor nuestra costa, dinamiza la actividad del municipio y ofrece un espacio de convivencia y disfrute para todas las edades, combinando ocio, deporte y respeto por nuestro entorno".

El planteamiento municipal busca recuperar la identidad de las anteriores ediciones sin limitar el programa a los conciertos. Las propuestas deportivas, familiares y comerciales permitirán distribuir las actividades durante las dos jornadas y atraer a públicos distintos.

El concejal de Festejos y Juventud, Octavio Suárez, explicó que la organización trabajó para mantener los rasgos principales del festival e incorporar nuevas iniciativas. "Hemos trabajado para que el festival vuelva manteniendo la esencia que siempre lo ha caracterizado, pero incorporando nuevas propuestas que enriquecen la experiencia", afirmó.

La programación completa se anunciará próximamente

Suárez señaló que el objetivo pasa por reunir música, mercado, deporte y actividades para las familias. "Queremos que la música, el Market Costa Norte, las actividades deportivas, la programación familiar y el compromiso con el medioambiente conviertan la costa de la Villa de Moya en el mejor escenario para despedir el verano", indicó.

El Ayuntamiento de la Villa de Moya publicará próximamente la programación completa del XII Festival Costa Norte. El anuncio detallará los horarios, las actuaciones musicales y el resto de actividades previstas para los días 26 y 27 de septiembre en El Altillo.