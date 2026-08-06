Moya recupera el Festival Costa Norte con música, deporte y mercado

El XII Festival Costa Norte vuelve al Altillo los días 26 y 27 de septiembre en la costa de la Villa de Moya, tras no celebrarse el pasado año. La cita recuperará su formato habitual con música en directo, actividades familiares, propuestas deportivas y acciones vinculadas a la protección del entorno.

Durante las dos jornadas, el festival reunirá una programación para públicos de distintas edades y combinará actuaciones musicales con iniciativas de ocio, comercio y deporte. El objetivo municipal es devolver a la costa moyense una de las convocatorias culturales y festivas con mayor seguimiento en el norte de Gran Canaria.

Cartel del Festival Costa Norte / LP/DLP

Comercio local y actividades deportivas

Entre las propuestas previstas figura el Market Costa Norte, un espacio reservado al comercio local, pequeños emprendedores y diseñadores independientes. La programación también incluirá talleres infantiles, un clinic de surf y una CrossFit Experience, además de una jornada de limpieza del litoral.

Estas actividades combinarán la oferta recreativa con la promoción de hábitos saludables y la sensibilización ambiental. La organización distribuirá las iniciativas a lo largo de los dos días, aunque los horarios, las actuaciones y las actividades se comunicarán más adelante.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, señaló que la recuperación del festival permitirá dinamizar la actividad del municipio y ofrecer un espacio de convivencia para vecinos y visitantes. También destacó la combinación de ocio, deporte y cuidado del entorno.

Una edición que recupera su formato

El concejal de Festejos y Juventud, Octavio Suárez, explicó que la organización ha trabajado para mantener la identidad del festival e incorporar nuevas propuestas. Según indicó, el programa combinará música, actividades deportivas, oferta familiar, comercio y acciones ambientales.

El Ayuntamiento de la Villa de Moya anunciará próximamente la programación completa del XII Festival Costa Norte, con los horarios, actuaciones y actividades previstas para los días 26 y 27 de septiembre. El encuentro volverá así a ocupar la costa de El Altillo como una de las últimas citas del calendario estival del municipio.