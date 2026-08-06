Gran Canaria termina la ola de calor con una bajada de las máximas de hasta 3 grados

La isla de Gran Canaria comenzó este jueves 6 de agosto a coger algo de resuello gracias a una leve bajada de unas temperaturas que, durante los últimos siete días, han superado día tras día los 40 grados centígrados. Con unas máximas que quedaron este jueves en torno a los 37 grados en la sartén de la isla, Tasarte, así como en Tunte.

Las bajadas fueron algo más contundentes en Lomo de Pedro Alfonso, que también se ha convertido en esta primera ola de calor de 2026 en un referente de las máximas del país, donde este jueves rozaba los 35 grados, mientras que las siguientes dos máximas ya se registraban fuera de la isla redonda, concretamente en El Pinar, en El Hierro, y en el municipio palmero de El Paso, con 34,5 y 34,2 grados respectivamente.

Rachas fuertes de viento

Todos estos registros se han anotado bajo el aviso amarillo que pintaba para este jueves la Aemet por temperaturas en la mitad sur de Gran Canaria, pero que se sumaban al también vigente por vientos, y de hecho se registraron rachas de hasta 88 kilómetros por hora en Tunte; y de 84 kilómetros por hora en de Agaete.

Este viento que viene cargado de humedad ha permitido refrescar la atmósfera de unas islas recalentadas pero que, en el caso de Gran Canaria, aún continuará con el aviso amarillo este viernes por temperaturas en torno a los 34 grados centígrados en el este, sur y oeste desde las once de la mañana a las siete de la tarde. A ello hay que añadir otro aviso por vientos de hasta 70 kilómetros por hora, sin descartar, según la Aemet, rachas ocasionales muy fuertes del noreste en zonas altas de la cuenca de Tirajana, en Gran Canaria, en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, y en zonas altas de la vertiente oeste de Tenerife.

Al detalle, los cielos de este viernes se presentarán despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, y en el norte del resto de las islas.

Temperaturas con pocos cambios

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligeros descensos en el sur y oeste, y ligeros ascensos en el este, que serán más acusados en la provincia oriental, así como en Tenerife.

Para el sábado se repiten avisos por calor en Gran Canaria y Tenerife. Y por vientos de nuevo en Gran Canaria y La Gomera.

Así, volverán a alcanzarse los 34 grados en las medianías del sur y el oeste de Gran Canaria, con cielos despejados en general e intervalos de nubes bajas en el norte. También habrá una ligera calima en medianías y cumbres, que irá en aumento en las últimas horas.

A ello se suma un alisio que soplará fuerte en las vertientes sureste y noroeste, y en las cumbres más expuestas, para ir amainando. No se descarta la probabilidad de rachas ocasionales muy fuertes durante la primera mitad del día en cumbres de la isla de La Gomera y en las zonas altas de la cuenca de Las Tirajanas.