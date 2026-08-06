Una quesería con 70 años de historia consolida a Gran Canaria en la élite del queso

La Quesería La Gloria, ubicada en los altos de San Agustín, recibió el reconocimiento institucional por haber obtenido el premio al Mejor Queso de Canarias 2026, concedido el pasado mes de julio en el concurso Agrocanarias. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, visitó la explotación para felicitar al matrimonio formado por José Miguel Ortega y Francisca Olga Pérez, responsables de la empresa familiar.

La distinción fue concedida por su queso semicurado de leche cruda de cabra untado con gofio, una elaboración artesanal que volvió a situar a esta explotación del sur de Gran Canaria entre las mejores del Archipiélago.

La Gloria suma así un nuevo reconocimiento a una trayectoria marcada por la calidad de sus productos. En 2021 ya obtuvo el premio al Mejor Queso de Canarias con un queso de cabra untado con aceite de oliva virgen extra, también dentro del certamen Agrocanarias organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

Más de una década de premios

La explotación también ha cosechado importantes galardones fuera del ámbito regional. En los World Cheese Awards obtuvo en 2017 la medalla Súper Oro por su queso curado de cabra y, cuatro años después, consiguió una medalla de oro y otra de bronce por dos de sus variedades. A estos reconocimientos se suman la medalla de plata en la Cata Insular de Quesos de 2022 y los primeros puestos logrados en el Concurso Oficial de Quesos de Gran Canaria.

La quesería mantiene una tradición familiar de más de siete décadas. José Miguel Ortega y Paqui Pérez representan la tercera generación al frente de la explotación, que gestionan desde hace aproximadamente veinticinco años.

Producción artesanal

Actualmente, la explotación cuenta con un rebaño cercano a las 1.500 cabras majoreras, cuya producción permite elaborar alrededor de 87.000 kilos de queso al año. De ellos, unos 65.000 kilos corresponden a quesos semicurados y los 22.000 restantes a variedades curadas.

Su catálogo incluye quesos tiernos, semicurados, curados, duros, ahumados, untados con gofio o con pimentón, todos elaborados de forma artesanal. Sus responsables atribuyen la calidad de sus productos al manejo del ganado, la alimentación de las cabras y el proceso manual de elaboración, además de la búsqueda constante de la excelencia en cada pieza.

Durante el recorrido por las instalaciones, Quintero estuvo acompañado por el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez; la concejala de Agricultura y Ganadería de San Bartolomé de Tirajana, Araceli Armas; el concejal de Vías y Obras, Eduardo José Armas; y el maestro quesero y técnico de la Dirección General de Ganadería, Isidoro Jiménez.