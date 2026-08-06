El rincón del sur de Gran Canaria donde disfrutar de la cocina canaria tradicional y una terraza perfecta junto al mar
Este establecimiento destaca por sus elaboraciones caseras y su terraza perfecta para disfrutar de sus platos
En el sur de Gran Canaria existen pequeños establecimientos que mantienen la esencia de la gastronomía de la isla con una propuesta basada en platos tradicionales, producto fresco y un ambiente tranquilo. Uno de ellos es Bar Terraza La Caña, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria en el sur de la isla por ofrecer los clásicos de la gastronomía canaria.
Un lugar en el que disfrutar de los sabores tradicionales
La propuesta gastronómica del local reúne algunos de los platos más representativos de la cocina canaria tradicional, pensados para compartir con familia o amigos. Cuenta con elaboraciones como gofio escaldado, queso asado con mojo y mermelada, ensaladilla de batata o calamar sahariano, diferentes alternativas perfectas para disfrutar junto a más acompañantes.
Quienes visiten el bar también pueden disfrutar de opciones como los chipirones con papas arrugadas, champiñones rellenos con almogrote o tacos de pescado.
Además, el establecimiento ofrece sugerencias fuera de carta según la disponibilidad del producto, propuestas que más llaman la atención entre sus comensales.
Postres caseros y ambiente relajado
Como broche final, los postres caseros también se hacen un hueco en su carta. La tarta de manzana con helado de vainilla o la tarta de queso son algunas de las opciones imprescindibles para los amantes del dulce.
Más allá de sus platos, uno de los grandes atractivos del establecimiento es su terraza, perfecta para disfrutar de la comida en un ambiente relajado. Quienes han visitado el establecimiento hacen referencia la trato atento y cercano que ofrece el personal.
Horario y ubicación
Bar Terraza La Caña se encuentra en la calle Carmen Jorge Artiles, 18, en El Pajar (San Bartolomé de Tirajana). Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de las elaboraciones que proponen.
Abre de miércoles a domingo de 11:30 a 18:30 horas, mientras que lunes y martes el bar permanece cerrado por descanso del personal.
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