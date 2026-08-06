Romerías, drag queens, cine y verbenas: el fin de semana más animado llega a Gran Canaria

Gran Canaria encara un nuevo fin de semana repleto de propuestas para todos los públicos. La creadora de contenidos Tania Pyetku señala qué planes hacer del 7 al 9 de agosto, puesto que la agenda combina romerías tradicionales, verbenas, conciertos, cine de verano, festivales y actividades familiares repartidas por distintos municipios de la isla. San Lorenzo, Lomo Magullo, El Tablero, Gáldar, Teror o Moya serán algunos de los escenarios con mayor actividad.

San Lorenzo celebra sus fiestas por todo lo alto

Las fiestas de San Lorenzo vivirán uno de sus fines de semana más intensos. El viernes, a partir de las 21.30 horas, el recinto acogerá el Merengue Fest, con las actuaciones de Grupo Arena, Furia Joven y Armonía Show.

La programación continuará el sábado con un encuentro de papahuevos, la actuación del Payaso Pepón junto al grupo Jaleos y, por la noche, una de las citas más esperadas: la Gala Drag Queen, seguida de una sesión musical con Línea DJ.

El domingo arrancará de madrugada con el tradicional repique de campanas y traca de voladores. A las 11.30 horas actuará la Parranda de Guaguas en el Mercado Agrícola y, ya por la noche, subirán al escenario Reina de Sal y Los 600, antes del espectáculo de fuegos artificiales y el volcán de voladores.

Lomo Magullo mantiene viva la tradición

Las fiestas de Lomo Magullo, en Telde, celebrarán el domingo uno de sus días grandes. La jornada comenzará a las 7.00 horas con la Diana Floreada, continuará al mediodía con la Traída del Agua, acompañada por la Banda de Agaete, y concluirá con una gran verbena a partir de las 14.30 horas junto a Yoni y Aya.

Cine bajo las estrellas en El Puertillo

El cine al aire libre volverá a ser uno de los grandes atractivos del fin de semana en El Puertillo. El viernes se proyectará Cómo entrenar a tu dragón, mientras que el sábado será el turno de Una noche en el museo, ambas sesiones a partir de las 21.30 horas.

El Tablero une gastronomía y música

La plaza de El Tablero acogerá el sábado una jornada que combinará teatro, gastronomía y conciertos. La programación arrancará con la representación de El sueño de una noche de verano y continuará con una zona de food trucks, además de las actuaciones de ST Pedro, Siroko y un DJ.

Gáldar concentra varios eventos

Gáldar ofrecerá un fin de semana especialmente activo. En El Agujero continuará celebrándose el Festival Beñesmer, con talleres, exhibiciones, artesanía y música entre el 6 y el 8 de agosto.

En Juncalillo, las fiestas incluirán una verbena el viernes, la tradicional Bajada de la Rama y otra verbena el sábado, mientras que el domingo se pondrá el broche final con la Gran Gala Fin de Fiestas.

Teror y Valsequillo apuestan por las tradiciones

El barrio de El Palmar, en Teror, celebrará el viernes una Noche Cubana dentro de las fiestas en honor a la Virgen de Las Nieves. El sábado llegará otro de los actos más populares con la Bajada del Güevo.

En San Roque, en Valsequillo, el sábado tendrá lugar la romería y la verbena, mientras que el domingo se celebrará una exposición de coches y un almuerzo popular.

Música y ambiente festivo en Moya y San Mateo

Las fiestas de Carretería, en Moya, ofrecerán el sábado una tarde musical con Qué Chimba, Grupo Arena y DJ Aythami, mientras que el domingo se celebrará una paella popular.

Por su parte, Lomo Carbonero, en San Mateo, reunirá el sábado a vecinos y visitantes con su tradicional romería y verbena.

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Más propuestas en el sur de Gran Canaria

La agenda también incluye una nueva edición de los Juevísimos de Mogán Mall, que este jueves contará con la actuación de Los Lola, una cita ya consolidada dentro de la programación estival del centro comercial.