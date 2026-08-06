¿Se puede residir en zona turística? El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana abre la consulta pública para la nueva ordenanza

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha abierto la consulta pública previa para elaborar la Ordenanza Municipal Reguladora del Régimen Jurídico del Uso Residencial en la Zona Turística Litoral. Las personas afectadas, asociaciones y entidades interesadas podrán presentar aportaciones hasta el 4 de septiembre. La iniciativa pretende aclarar cómo debe aplicarse la normativa vigente a las distintas situaciones residenciales existentes en la zona turística. El objetivo municipal es ofrecer una interpretación homogénea que aporte mayor seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a la propia Administración.

Antes de redactar el texto, el Ayuntamiento quiere conocer los problemas que encuentran las personas afectadas, los aspectos que consideran necesario aclarar y las alternativas que proponen. Las observaciones recibidas servirán como base para preparar la futura ordenanza.

Identificación de las distintas situaciones

La futura norma municipal identificará las distintas situaciones existentes en la zona turística y determinará qué regulación resulta aplicable en cada caso. Con ello se pretende facilitar la actuación de los servicios municipales y ofrecer criterios comprensibles para las personas afectadas. La ordenanza tampoco sustituirá el proceso de adaptación del planeamiento. Su función será clarificar la aplicación de la legislación vigente mientras continúan esos trabajos.

Alejandro Marichal reunión con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística en abirl 2023. / LP/DLP

Aportaciones de las personas afectadas

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que numerosos residentes llevan años afrontando incertidumbre sobre la situación de sus viviendas, además de la preocupación derivada de los expedientes sancionadores. Según explicó, la consulta permitirá incorporar la experiencia de quienes residen habitualmente en estas zonas. La intención es que la ordenanza responda a las situaciones detectadas y facilite una aplicación más clara de las disposiciones vigentes.

Marichal precisó que el Ayuntamiento no plantea modificar el planeamiento urbanístico ni establecer nuevas reglas. La finalidad es disponer de una herramienta que permita determinar de manera uniforme cómo debe interpretarse la normativa en cada supuesto.

La concejala de Urbanismo y Planeamiento, Davinia Ramírez, indicó que la tramitación de la ordenanza responde al trabajo técnico desarrollado durante los últimos meses. En una primera fase se estudió la posibilidad de actuar mediante una modificación del planeamiento, pero el análisis concluyó que no era necesario cambiar el Plan General.

Durante la consulta, residentes y entidades podrán exponer las dificultades que han encontrado, plantear las dudas que todavía persisten y proponer los aspectos que deberían quedar definidos en la ordenanza.