¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Gran Canaria encara un fin de semana con una agenda repleta de fiestas patronales, conciertos, festivales, actos tradicionales, actividades infantiles y otras propuestas repartidas por toda la isla.

Telde. Lomo Magullo entra en la recta final de sus fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, alcaldesa mayor y perpetua de Telde, con tres jornadas que volverán a reunir a miles de personas. Este viernes el protagonismo será para el pase de modelos, previsto a las 20.00 horas, antes de que la plaza acoja desde las 22.00 horas una nueva edición de El Magullazo con las sesiones de DJ Alejo Sánchez y DJ Sammyto. Este sábado llegará la esperada víspera de la tradicional Traída del Agua con una noche de conciertos protagonizada por Charcojondo y Son del Caney desde las 22.00 horas. Y el domingo será el día más esperado con la Diana Floreada a las 7.00 horas, seguida al mediodía por la multitudinaria Traída del Agua acompañada por la Banda de Agaete. La celebración concluirá con una gran verbena amenizada por Yoni y Aya.

Agaete. Tras el histórico día de La Rama, Agaete continúa inmerso en las fiestas patronales de Nuestra Señora de las Nieves. Este viernes se celebra el homenaje a los mayores en el Huerto de las Flores a partir de las 19.30 horas, además del rezo del rosario y la eucaristía con la que arranca oficialmente la novena. Este sábado la Plaza de la Constitución acogerá desde las 20.00 horas una gran Fiesta Canaria con baile de taifas y las actuaciones de la Agrupación Folclórica Berbique, Parranda P’Alante y Parranda La Polvajera, mientras que el domingo se combinarán los actos religiosos con la presentación del libro Jerónimo Saavedra. El Último Prócer, de Marta Saavedra, un ludoparque infantil y una exhibición de lucha canaria del Unión Gáldar en la explanada de Las Nieves.

Firgas. Las fiestas patronales de San Roque mantienen un intenso programa durante todo el fin de semana. Este viernes, a partir de las 20.30 horas, el aparcamiento municipal será escenario de la tercera edición del SanRock Firguense con las actuaciones de Ibaute, Re Play y 5bertura. La jornada finalizará con el espectáculo musical Pura Vida Tour 2025 de Tabaiba. Este sábado el protagonismo recaerá en el XII Festival Folclórico Miguel Gil, que reunirá sobre el escenario a Guadalupe, Dragos y Laurel, Argones, Miguel Gil y Lairaga del Norte. La noche concluirá con la actuación del DJ JJ García. Y el domingo tendrá ligar la tradicional bajada de carretones por la calle del Calvario, precedida por una sesión musical y seguida del concierto de la Banda Juvenil de Música de Firgas.

Mogán. Veneguera da este fin de semana el pistoletazo de salida a las fiestas en honor a la Virgen de Fátima. Este viernes, una traca anuncia el comienzo oficial de las celebraciones a las 19.30 horas, que incluye la Gala de Escala en Hi-Fi Infantil y concluirá con una verbena amenizada por DJ Party Max. Este sábado, la plaza del barrio se llenará de actividades acuáticas e hinchables para los más pequeños durante la mañana y a partir de las 22.00 horas tendrá lugar uno de los actos más esperados del programa: el tradicional Baile de Taifas, que reunirá a las parrandas Veneguera, El Pajullo, Amasijo y La Polvajera. El domingo, desde las 16.00 horas, la música volverá a ser protagonista con un tardeo en el que actuarán Javi Cedrés, Los 600 y Son La Aldea.

Ingenio. Las fiestas del Buen Suceso y San Roque continúan en El Carrizal con una programación para todos los públicos. Este viernes tendrá lugar la inauguración de la reproducción del histórico reloj del Heredamiento Principal y Mina de El Carrizal, seguida de la Noche Joven con los DJ Toni Bob y Abian Reyes. Este sábado la Sociedad Musical Villa de Ingenio ofrecerá el espectáculo Gigantes, un homenaje sinfónico a las grandes bandas del rock español. La jornada concluirá con una sesión de música ochentera y actuaciones de DJ Ray López y Yet Garbey.

Guía. Las fiestas patronales de Santa María de Guía, marcadas este año por el quinto centenario de la fundación del municipio, continúan con un amplio programa cultural. Este viernes, a las 21.00 horas, la Banda Municipal Ciudad de Guía ofrecerá un concierto en la Plaza Grande, una actuación especialmente significativa por el debut de varios jóvenes músicos que se incorporan a la formación. El domingo, a la misma hora y también en la Plaza Grande, regresará el Festival del Humor Xayo, un homenaje al recordado artista guiense Pedro Eugenio Moreno que reunirá sobre el escenario a Matías Alonso y Lili Quintana, con Kiko Barroso como maestro de ceremonias.

Teror. El barrio de Lo Blanco encara el tramo central de sus fiestas patronales con una Noche de Versiones a cargo de DJ Levi. Este sábado la programación incluirá una exhibición de halterofilia, actividades infantiles con castillos hinchables, una fiesta de la espuma y un bingo popular. Paralelamente, el barrio de El Pino celebra las fiestas de San Cayetano con la actuación de Yamiley y Mariachi Peleón, mientras que el domingo culminará con la misa, la procesión, fuegos artificiales y la actuación de la Parranda San Cayetano.

Valleseco. El pago de Lanzarote volverá a mirar este fin de semana a sus raíces con la celebración de la V Congregación de Arrieros y Camiones Santa Rosa de Lima, un encuentro que reivindica el papel del transporte tradicional en el desarrollo de las medianías de Gran Canaria. Este viernes, de 20.00 a 00.00 horas, el barrio acogerá una exhibición nocturna de camiones acompañada por la actuación del Mariachi Perezoso. Este sábado tendrá lugar una muestra de camiones clásicos, modernos y americanos junto a bestias de carga, además de una tertulia entre transportistas. La cita rendirá homenaje a José Rivero Quintana, Pepe Rivero, vecino de 90 años cuya trayectoria estuvo ligada al transporte y al traslado de animales.

Gáldar. El Festival Beñesmer convierte un año más a Gáldar en punto de encuentro para la divulgación del patrimonio indígena. Este viernes se proyecta el cortometraje Pervivencia, seguido del podcast en directo Solo Palique de Beñesmer y una visita nocturna con observación astronómica en el Centro de Interpretación de La Guancha. Este sábado llegará la jornada principal del festival con feria de artesanía, visitas guiadas a los yacimientos de Bocabarranco y El Agujero, talleres de bola canaria, juego del palo, escritura amazigh, pintura con pigmentos naturales, encuentros lanares y diversas presentaciones literarias. El broche final lo pondrá el concierto de la cantante canaria Raquel Molina.

Arucas. El municipio de Arucas vuelve a convertir la playa de El Puertillo en un cine al aire libre. Este viernes se proyectará la película Cómo entrenar a tu dragón (2025) y este sábado será el turno de Noche en el museo. Además, este viernes abre sus puertas en el Espacio Cultural La Mutua, la exposición Corpus Aureum, del artista aruquense José Hernández Afonso, una muestra dedicada a la abstracción geométrica, el arte conceptual y la investigación visual, que permanecerá abierta hasta el 28 de agosto.

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San Bartolomé de Tirajana. Este viernes, a partir de las 18.30 horas, comienza la 19ª edición de la Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur, en las inmediaciones del Faro de Maspalomas. Y el próximo domiento, la playa de San Agustín se convertirá, a partir de las 20.00 horas, en una pasarela al aire libre con la celebración de la primera edición de SBT es Moda. El desfile reunirá las colecciones de Raysadot Couture, Nazareth Reyes, Sandra Jaurrieta, Davinia Rosem, Lau Coutinho, Matta Mikas y Kamila Bellmont, junto a otros diseñadores invitados. La periodista Gema Fernández conducirá una velada que combinará moda, música y espectáculo con las actuaciones de Celia Jiménez, Cristian Santana y la cantante canaria Mel Ömana.