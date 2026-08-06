Tragedia laboral en Telde: la operadora del tanque de combustible que explotó asegura la estructura

La empresa operadora del tanque de combustible que explotó este miércoles en el polígono industrial de Salinetas, en Telde, y dejó un fallecido y tres personas heridas ha comenzado un día después los trabajos para estabilizar la estructura. Así lo ha asegurado el grupo Disa en un comunicado, en el que informa que los empleados de la compañía se centran ahora en asegurar la tapa del depósito que salió disparada y en reparar el andamiaje que resultó afectado durante el accidente.

En una segunda fase, apuntan desde la empresa que profesionales especializados planificarán y ejecutarán la retirada de los elementos dañados conforme a los criterios técnicos establecidos. También garantizan que aplicarán "en todo momento" las medidas de seguridad que resulten necesarias en función de cómo vayan evolucionando los trabajos.

Estas actuaciones anunciadas se desarrollan en coordinación con los servicios de emergencia y las autoridades competentes del Gobierno de Canarias, que mantienen activados los mecanismos de seguimiento y respuesta previstos en el protocolo. El día del siniestro ya se declaró la situación de alerta y se puso en marcha el Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la comunidad autónoma.

Causas del accidente

"Paralelamente, Disa continúa colaborando plenamente con las autoridades públicas competentes en la investigación abierta para el esclarecimiento de las circunstancias y causas del accidente", afirma el comunicado difundido a primera hora de la tarde.

Las primeras teorías, sin embargo, apuntan a un posible fallo técnico en los sistemas de seguridad que debían frenar el estallido. Fruto de ello, la bóveda de ocho toneladas salió disparada y, junto a ella, tres trabajadores, dos de los cuales quedaron colgados de una cuerda durante casi una hora a varios metros del suelo.

Uno de los heridos, de 27 años y vecino de San Gregorio, recibe el alta hospitalaria, mientras el otro continúa grave

La operadora afirma que su máxima prioridad en estos momentos es la "atención a las personas afectadas y al equipo de profesionales de la instalación de almacenamiento de Salinetas" y traslada sus condolencias por el fallecimiento de un empleado mientras continúa pendiente de la evolución de las personas heridas. Además, la empresa indica que sigue prestando apoyo al personal que desarrolla su actividad en la nave y que se encuentra "profundamente afectado por lo sucedido".

De forma paralela, trabajan en el restablecimiento progresivo de la operativa con el objetivo de "contribuir a garantizar el abastecimiento energético en las Islas". Las primeras actuaciones, señalan, se centraron en asegurar la instalación y aislar la zona afectada.

Recuperación de la actividad

Una vez realizadas las evaluaciones técnicas pertinentes y adoptadas las medidas de seguridad necesarias, continúa el comunicado, la instalación retomó su actividad de forma parcial en la mañana de este jueves. Buscan de esta manera atender las necesidades de suministro energético de Gran Canaria en "condiciones de operación supervisadas y de acuerdo con los procedimientos establecidos".

En el polígono industrial se respiraba de nuevo la tranquilidad un día después de lo ocurrido. Los empleados de las naves contiguas regresaron a su trabajo con normalidad, pues el grupo Disa y los servicios de emergencias confirmaron horas después de incidente que la situación estaba estabilizada y no corrían peligro.

Estado del depósito de combustible después del accidente ocurrido el miércoles en una nave de Salinetas. / Andrés Cruz

Pero algunos todavía recordaban el miedo y la incertidumbre que les invadió tras escuchar el estallido. Uno de los trabajadores de la empresa de instalaciones Insmoelca se encontraba en los alrededores en el momento en que se produjo el accidente. Sin embargo, asegura que no escuchó un estruendo, sino "un sonido parecido al de un caza, un avión militar". El empleado afirma que estaba de espaldas al tanque en el momento de la explosión y que se enteró de lo sucedido porque lo alertaron unos compañeros que salieron corriendo, asustados, al observar lo ocurrido.

El trabajador, que ha preferido no revelar su nombre, indica que no vio fuego, sino un humo negro y denso. Señala que le han comunicado que este jueves ya podía volver a realizar su jornada porque "ya no hay peligro", pero afirma que lo que le tranquilizaría sería saber "el motivo exacto por el que se produjo el accidente".

Los empleados del polígono industrial recuperan la actividad con normalidad un día después del estallido

Por otro lado, empleados de una empresa colindante a las instalaciones de Disa declaran que no tuvieron conocimiento de lo sucedido hasta tres cuartos de hora después de que ocurriera el accidente. Uno de ellos indica que escuchó ruidos y pensó que estaban haciendo trabajos en la cubierta del recinto.

También señalan que algunos trabajadores pensaron que se trataba de "un avión del ejército que estaba volando bajo porque es una zona cercana al aeropuerto". Sin embargo, no vieron el fuego producido por la explosión porque se encontraban el interior del edificio.

Andrés Cruz

Investigan las causas

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y realizará las diligencias pertinentes para esclarecer las causas del incidente. El fallecido es Nico Rodríguez, un varón de 35 años natural del barrio de Caserones, en Telde.

De los tres heridos, uno sufrió lesiones de carácter leve y no requirió ingreso hospitalario. Los dos restantes eran los empleados que permanecieron enganchados a la plataforma antes de ser rescatados. Uno de ellos, un varón de 27 años de origen peruano y residente en San Gregorio (Telde), fue dado de alta la misma tarde del miércoles; mientras que el segundo, otro hombre de 35 años origen peruano y vecino de la misma zona, permanece ingresado grave en el Hospital Insular.