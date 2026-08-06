El TSJC estima la demanda del exalcalde de Guía y niega la compatibilidad al concejal Alejandro Rivero

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso de apelación presentado por el exalcalde de Guía, Pedro Rodríguez (Juntos por Guía), y ha negado la compatibilidad del concejal de Política Social, Mayores y Discapacidad, Oficina de Atención Ciudadana, y Educación, Alejandro Rivero (PP), aprobada por el pleno en octubre de 2024.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, en un fallo dictado el 24 de julio, considera que en el informe presentado por el Ayuntamiento debió existir una "mínima comprobación de horarios, distribución y compatibilidad efectiva con las obligaciones públicas". En concreto, el edil pedía compatibilizar sus tareas políticas con la actividad profesional de fisioterapia que lleva a cabo en su consulta.

La sentencia, que no discute que un fisioterapeuta pueda ser concejal, pone en tela de juicio que "quien percibe retribuciones asociadas a una dedicación pública del 90% pueda simultáneamente dedicar 20 horas semanales a una actividad privada sin desnaturalizar el régimen de dedicación conocido".

Dedicación parcial

Asimismo, considera que el expediente tendría que haber concretado otros datos como la forma en la que va a desarrollar su trabajo o si es un empleo que ya estaba desarrollando o va a comenzar a raíz de la dedicación parcial concedida.

"El problema es la indeterminación de la solicitud de compatibilidad que únicamente establece la actividad, pero no consta en el expediente la comprobación de si la jornada horaria satisface las exigencias de la ley y resulta conciliable con la dedicación pública reconocida", advierte el tribunal.

El fallo cuestiona quien percibe retribuciones por una dedicación pública del 90% pueda dedicar 20 horas semanales a una actividad privada

Así, la Sala concluye que es necesario revocar la sentencia previa dictada por la plaza número 5 de la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria y dar la razón al demandante.

Estima además que la cuestión planteada no era la nulidad del acuerdo de dedicación parcial del 90%, sino el hecho de si la concesión de una dedicación parcial de casi la totalidad del trabajo a desempeñar "implicaría la imposibilidad de conceder la compatibilidad al quedar exclusivamente un 10% de la jornada".

El fallo es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Rivero, por su parte, señala que la resolución judicial ya está en manos del Consistorio y que la intención ahora del grupo de gobierno es replantear la compatibilidad para corregir las deficiencias detectadas, llevarla de nuevo a pleno y aprobarla.

Replantear el informe jurídico

El concejal señala que le sorprendió la demanda presentada por Rodríguez, ya que ese mismo día también se llevaron a pleno las compatibilidades de dos compañeros -que no se impugnaron- y el informe jurídico "es el mismo que aplicaba el exalcalde para liberar a sus concejales de forma parcial" en mandatos previos. "Es algo que ya se había hecho anteriormente", subrayó.

El edil también afirma que está "muy tranquilo" con el contenido del fallo, pues versa sobre una discrepancia en el informe que es susceptible de correcciones. Remarca que, tras las advertencias hechas por el tribunal, se normalizará la situación en el seno municipal.