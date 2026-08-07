Artenara culmina la mejora de su casco histórico

El Cabildo de Gran Canaria ha destinado 783.125 euros entre 2019 y 2026 a diferentes actuaciones de mejora en la Zona Comercial Abierta de Artenara, con intervenciones centradas en el espacio público, la accesibilidad y la seguridad del núcleo urbano.

La última de estas actuaciones ha sido la adecuación del Mirador de La Esquina, cuyas obras ya han finalizado y completan la remodelación del casco histórico del municipio. La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo, Minerva Alonso, visitó el espacio junto al alcalde de Artenara, Jesús Díaz.

La intervención en el mirador ha supuesto una inversión de 60.000 euros, financiada con fondos propios del Cabildo de Gran Canaria, dentro de las actuaciones insulares dirigidas a la mejora de las Zonas Comerciales Abiertas.

Mejora del Mirador de La Esquina

Los trabajos han afectado a una superficie de 145,39 metros cuadrados e incluyen la renovación de los pavimentos, la sustitución de bordillos y la impermeabilización de las superficies intervenidas. También se ha renovado el cerramiento perimetral y se han instalado nuevas barandillas de aluminio y vidrio. La actuación busca mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y la seguridad de este espacio situado en el casco histórico y abierto hacia el paisaje de las cumbres de Gran Canaria.

Mirador de La Esquina finalizado. / LP/DLP

Más de 783.000 euros desde 2019

La mejora del Mirador de La Esquina se suma a otras inversiones desarrolladas durante los últimos años en la Zona Comercial Abierta de Artenara. En 2019, el Cabildo destinó 12.500 euros a la elaboración del Plan Director del Casco Histórico dentro del programa Transforma Gran Canaria. Posteriormente, en 2022, se redactó el proyecto básico y de ejecución para la adecuación del Mirador de La Esquina, cuya intervención ha contado finalmente con 60.000 euros de financiación insular.

La principal inversión se produjo en 2023, cuando se destinaron 710.625 euros a trabajos de mejora y cualificación del Área Comercial Abierta con cargo a fondos europeos Next Generation. La suma de estas actuaciones eleva a 783.125 euros la inversión destinada desde 2019 a proyectos relacionados con la Zona Comercial Abierta y el casco histórico de Artenara.

Estas intervenciones forman parte de la estrategia del Cabildo de Gran Canaria para actuar sobre las Zonas Comerciales Abiertas de los municipios de la isla mediante mejoras en los espacios urbanos, la accesibilidad y los entornos en los que se desarrolla la actividad comercial.