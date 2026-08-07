Artenara culmina la reforma de su casco histórico con una inversión de 783.125 euros

El Cabildo de Gran Canaria cifra en 783.125 euros la inversión destinada entre 2019 y 2026 a la mejora de la Zona Comercial Abierta de Artenara. Las actuaciones se centran en la renovación del espacio público, la accesibilidad y la cualificación del entorno comercial del municipio, con varias intervenciones que abarcan desde la planificación del casco histórico hasta la reforma del Mirador de La Esquina.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, visitó este miércoles el mirador junto al alcalde de Artenara, Jesús Díaz, tras el final de las obras.

Alonso defendió el papel de estos espacios en la actividad municipal y señaló que "las Zonas Comerciales Abiertas son mucho más que un conjunto de establecimientos. Son espacios de convivencia, de actividad económica y de identidad para nuestros municipios".

Una inversión de 60.000 euros en el Mirador de La Esquina

La actuación en el Mirador de La Esquina contó con 60.000 euros de fondos propios del Cabildo. Los trabajos abarcaron una superficie de 145,39 metros cuadrados e incluyeron la renovación de pavimentos, la sustitución de bordillos, la impermeabilización de las superficies afectadas, la mejora del cerramiento perimetral y la instalación de barandillas de aluminio y vidrio.

La consejera situó esta obra como el cierre del proceso de remodelación del núcleo histórico. "La renovación del Mirador de La Esquina culmina un proceso de transformación del núcleo histórico de Artenara y recupera un espacio emblemático que conecta el casco del municipio con el paisaje de cumbres", afirmó.

Alonso añadió que la inversión en estos espacios también busca reforzar el comercio local y generar actividad en los municipios de medianías y cumbre.

Actuaciones desde 2019 en el casco histórico del municipio

La inversión acumulada parte de 2019, cuando el Cabildo destinó 12.500 euros al Plan Director del Casco Histórico dentro del programa Transforma Gran Canaria.

En 2022 se redactó el proyecto básico y de ejecución para la adecuación del Mirador de La Esquina, mientras que en 2023 la institución destinó 710.625 euros, con cargo a los fondos europeos Next Generation, a trabajos de mejora y cualificación del Área Comercial Abierta.

El alcalde, Jesús Díaz, destacó la colaboración entre administraciones y sostuvo que el proyecto "permite seguir mejorando el casco histórico y ofrecer espacios públicos de mayor calidad tanto a la población residente como a quienes visitan el municipio". Díaz también vinculó estas intervenciones con la actividad económica relacionada con el comercio y el turismo.

Renovación urbana y actividad comercial: el Mirador de La Esquina

El conjunto de actuaciones forma parte de la estrategia insular para modernizar las Zonas Comerciales Abiertas mediante mejoras en el espacio urbano, la accesibilidad, la sostenibilidad y la calidad de los entornos comerciales.

En el caso de Artenara, la inversión se concentra en el casco histórico y en puntos que conectan la actividad comercial con los espacios públicos del municipio.

Con la reforma del Mirador de La Esquina, el Cabildo da por completada la remodelación de este entorno del núcleo histórico. La actuación cierra una secuencia de inversiones que suma 783.125 euros desde 2019 y que combina planificación urbana, mejora del área comercial y renovación de espacios públicos.