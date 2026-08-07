"El barranco de los Cernícalos se muere": más de 500 regantes de Lomo Magullo claman por una solución tras quedarse sin agua

El agua que durante décadas ha definido al barranco de los Cernícalos ha dejado de correr por muchos de los puntos en los que hasta hace apenas unos meses formaba parte del paisaje cotidiano. Donde antes había acequias llenas, terrenos verdes y animales que se acercaban a beber, los vecinos de Los Arenales y Lomo Magullo describen ahora cultivos secos, problemas para mantener el ganado y un cauce deteriorado que, denuncian, continúa esperando una actuación definitiva.

Más de 500 herederos y regantes se consideran afectados por una situación cuyo origen sitúan en el paso de la borrasca Therese por Canarias el pasado mes de marzo. El temporal dejó importantes precipitaciones en las Islas durante un episodio que se prolongó herederos y regantes se consideran afectados por una situación cuyo origen sitúan en el paso de la borrasca Therese por Canarias el pasado mes durante varios días y que tuvo especial incidencia en el Archipiélago.

Según explican los vecinos, la fuerza del agua modificó y dañó diferentes puntos del cauce del barranco de los Cernícalos. A partir de entonces, aseguran, el agua comenzó a perderse antes de alcanzar las acequias utilizadas tradicionalmente para distribuirla entre las explotaciones agrícolas.

"Después de la borrasca, el barranco se destrozó, el cauce también se destrozó y el agua empezó a minarse. Nos quedamos sin agua en el barranco, en las acequias y, por lo tanto, sin agua para el riego de los cultivos", relata Leticia Suárez, presidenta de la AAVV Ruta del Castillo - Los Arenales.

Vecinos afectados de Lomo Magullo / La Provincia

Más de 500 afectados y un verano por delante

El problema no se limita a unas pocas fincas. Los representantes vecinales cifran en más de medio millar los herederos del agua afectados en distintos puntos de esta zona de las medianías de Telde.

La situación más complicada, explican, se concentra actualmente en Los Arenales y en la parte alta de Lomo Magullo. En los terrenos situados hacia cotas inferiores todavía queda agua para algunos regantes, aunque la preocupación aumenta conforme avanza el verano.

"Ahora mismo, los vecinos de aquí arriba no tienen agua. Del colegio de Lomo Magullo hacia abajo están regando todavía, pero ya nos han dicho que posiblemente a partir de agosto tampoco tengan", señala Reyes Suárez, vecina de Los Arenales.

La incertidumbre afecta especialmente a quienes dependen de la tierra para mantener sus explotaciones. Los testimonios hablan de cercados completamente secos y de dificultades para obtener alimento para los animales.

Diego Suárez, vecino de Lomo Magullo y uno de los regantes afectados, resume un escenario que se repite en numerosas propiedades: el agua que históricamente permitía mantener los terrenos ya no llega y el margen para resistir durante los meses de mayor calor se reduce.

Una tubería privada para intentar salvar los terrenos

Ante la falta de una solución definitiva, algunos vecinos han decidido actuar por su cuenta.

Tres afectados trabajan estos días en la instalación de una tubería procedente del pozo de Medina con la que pretenden llevar agua hasta parte de los terrenos que actualmente carecen de suministro. Se trata, recalcan, de una alternativa promovida y costeada de manera particular.

Pero la solución tiene límites.

La propia orografía hace imposible que esa conducción pueda abastecer a todos los agricultores y ganaderos perjudicados. Puede aliviar el problema en determinadas cotas, pero deja fuera a numerosas explotaciones situadas más arriba.

"Hasta que alguien ayude, estamos teniendo que buscar alternativas privadas para poder seguir cuidando los terrenos y los animales", lamentan.

Y el temor es que el problema se extienda. Si las reservas de las zonas inferiores disminuyen durante agosto, más propietarios podrían verse obligados a buscar fuentes alternativas de abastecimiento.

Los vecinos piden una reunión con el Cabildo

La movilización vecinal ha llegado ya a las administraciones.

Los afectados aseguran haber encontrado disposición tanto en el Ayuntamiento de Telde como en el de Valsequillo para colaborar y trasladar la situación, pero dirigen su principal reclamación hacia el Cabildo de Gran Canaria y los organismos insulares con competencias en materia de aguas.

Su petición es concreta: quieren una reunión en la que puedan participar vecinos y regantes para conocer cuál es el diagnóstico de la situación, qué actuaciones pueden realizarse en el barranco y en qué plazos.

"Queremos que se reúnan con los vecinos y con los regantes y nos informen de la situación y de las actuaciones que pueden hacer", explica Leticia Suárez.

La inquietud ya se ha traducido también en una campaña ciudadana que reclama una inspección urgente, la recuperación del cauce y medidas que permitan garantizar nuevamente el agua para el riego.

"Nos sentimos totalmente abandonados", resume la presidenta vecinal.

Preocupación por los incendios

La falta de agua no es el único problema que denuncian.

Los residentes alertan también del estado de diferentes zonas del barranco y del riesgo que puede representar la acumulación de vegetación seca y otros materiales durante la temporada de incendios.

La reciente presencia del fuego en zonas cercanas volvió a activar las alarmas entre quienes viven junto a las entradas al espacio natural.

"Hay vecinos cuyas casas están prácticamente en la entrada del barranco. Si entra un fuego, puede llegar muy rápido", advierten.

Los afectados sostienen que esta preocupación fue trasladada en sus escritos y reuniones y apuntan que incluso se ha planteado la posibilidad de restringir temporalmente el acceso al barranco si fuera necesario realizar trabajos de recuperación con seguridad.

"Está olvidado y en tierra de nadie", lamentan.

Cauce del barranco de los Cernícalos completamente seco en verano de 2026 / La Provincia

Sin agua también para los animales

La imagen del barranco seco preocupa especialmente a quienes llevan años viviendo junto a él.

Los Cernícalos es uno de los enclaves naturales más reconocibles de esta parte de Gran Canaria. Su recorrido atraviesa espacios de Telde y Valsequillo y parte del entorno se integra en el Paisaje Protegido de Lomo Magullo, caracterizado precisamente por la convivencia entre el barranco, los cultivos tradicionales y los núcleos rurales.

El agua constituye además uno de los elementos que históricamente ha distinguido a la ruta, promocionada turísticamente por el propio destino Gran Canaria como un sendero marcado por el curso hídrico.

Ahora, los vecinos aseguran que la falta de caudal también se deja notar en la fauna.

"Mis hijos estuvieron llenando unos recipientes para que los pájaros y otros animales pudieran beber porque no tienen dónde encontrar agua", explica una de las residentes.

Recuerdan que hasta hace poco era habitual contemplar conejos y aves acercándose a las acequias. "Ahora no tienen nada. Sin agua, todo eso se muere", lamentan.

Los vecinos sostienen además que la pérdida del caudal amenaza la biodiversidad del espacio y piden que cualquier actuación tenga en cuenta no solo las necesidades de los regantes, sino también la conservación ambiental.

De referente turístico a advertir a los visitantes

El deterioro comienza a generar otra imagen insólita en Los Arenales: vecinos recomendando a los turistas que extremen las precauciones o reconsideren la visita.

Reyes Suárez recuerda haberse encontrado recientemente con una pareja procedente del norte de España que había llegado expresamente para conocer el barranco después de verlo en fotografías.

"Les expliqué cómo estaba y que yo misma ni siquiera había entrado por miedo al estado en el que se encuentra. Venían con la ilusión de verlo porque habían visto las fotos y les parecía precioso", cuenta.

El contraste resulta especialmente doloroso para los residentes porque Los Cernícalos continúa siendo uno de los enclaves senderistas más conocidos de las medianías orientales de Gran Canaria.

"Tanta publicidad que se le da y, sin embargo, ahora mismo lo tenemos abandonado", reprochan.

"Queremos soluciones, no acabar con nuestras tradiciones"

En medio de la reivindicación, los vecinos quieren dejar clara una cuestión: su protesta por la falta de agua no pretende enfrentarse a la celebración de la tradicional Traída del Agua de Lomo Magullo.

La fiesta celebra este domingo, 9 de agosto, su 56ª edición y volverá a reunir a vecinos y visitantes en una de las citas más reconocibles de las fiestas de Las Nieves.

Los afectados defienden que ambas cuestiones deben abordarse por separado y que pueden buscarse alternativas específicas para garantizar el desarrollo de la celebración.

"No queremos que esto se convierta en una polémica con la Traída del Agua. Queremos que las fiestas sigan celebrándose y que se busque la alternativa que haga falta", recalcan.

La prioridad, insisten Leticia Suárez, Reyes Suárez, el secretario de la asociación y los regantes afectados, está varios kilómetros barranco arriba: conseguir que el agua vuelva a llegar a las acequias, conocer qué ha ocurrido después de Therese y que las administraciones actúen antes de que el verano agrave todavía más una crisis que comenzó en marzo.

"No pedimos otra cosa", resumen. "Queremos que alguien venga, vea lo que está pasando y nos dé una solución".