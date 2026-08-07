Así cambia Spar Taidía tras la reforma de su tienda en San Bartolomé de Tirajana

La tienda Spar Taidía, en San Bartolomé de Tirajana, reabrió sus puertas después de una reforma centrada en la reorganización de su superficie comercial, de 280 metros cuadrados. La intervención modifica la distribución de los pasillos y las áreas de frutería y panadería con el objetivo de adaptar el establecimiento a los actuales hábitos de compra.

Spar Gran Canaria enmarca la actuación en su estrategia de renovación de los puntos de venta. Según explica la compañía, la nueva distribución busca facilitar los desplazamientos dentro del establecimiento y agilizar la compra, con especial atención a dos de las secciones con mayor presencia de producto fresco, frutería y panadería.

Cambios en los sistemas energéticos de la tienda

La reforma también introduce cambios en los sistemas energéticos de la tienda. Spar Gran Canaria sustituyó la antigua central de frío por equipos autónomos e instaló luminarias led de bajo consumo. El establecimiento incorpora además etiquetas electrónicas, una medida destinada a reducir el uso de papel.

La compañía señala que estas actuaciones reducen la huella de carbono asociada a la actividad del establecimiento y las vincula con sus objetivos de sostenibilidad medioambiental. La intervención combina así cambios en la distribución comercial con medidas dirigidas al consumo energético y al funcionamiento diario de la tienda.

Plantilla reforzada y horario sin cambios

La renovación también incluye un refuerzo de la plantilla de Spar Taidía. La empresa amplió el personal con el objetivo de mantener una atención cercana a los clientes, aunque la información facilitada no concreta el número de nuevas incorporaciones.

El establecimiento conserva su horario habitual y abre de lunes a domingo, de 08:00 a 22:00 horas. La reforma reúne de este modo tres líneas de actuación: reorganización del espacio comercial, reducción del consumo de recursos y ampliación del personal de la tienda.