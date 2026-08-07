Canalink concluye la red submarina que une con fibra óptica Gran Canaria con Lanzarote y Fuerteventura

La empresa pública del Cabildo de Tenerife Canalink culmina en Costa Calma, en Fuertevetura, la conexión del nuevo ramal submarino de fibra óptica a la troncal, la nueva infraestructura de telecomunicaciones que unirá Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Esta actuación reforzará la conectividad digital y la resiliencia de las comunicaciones en la isla.

Fuerteventura contará con una nueva vía para sus comunicaciones digitales. La compañía del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) de Tenerife ha culminado en Costa Calma la conexión, lo que permitirá diversificar las rutas de telecomunicaciones disponibles en Fuerteventura y reducir la dependencia de enlaces únicos, aumentando así la capacidad de respuesta de la red ante posibles incidencias.

El tendido del cable principal desde la playa de Ojos de Garza, en Gran Canaria, hasta aguas próximas a Matas Blancas, en el sur de Fuerteventura, fue realizado por el buque cablero Teliri.

Un operario, en los trabajos en la costa. / LP / DLP

La conexión entre la troncal y el nuevo ramal se efectuó mediante la integración a bordo del buque de una unidad de bifurcación, que posteriormente fue instalada sobre el fondo marino. En los trabajos participaron especialistas del barco, personal técnico, equipos de ingeniería y responsables de supervisión de la obra.

Tras completar la operación frente a Costa Calma, el Teliri ha continuado con el despliegue del proyecto RING, que incorporará un nuevo sistema submarino de fibra óptica para conectar las islas orientales.

Preparada para crecer

El consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny, destacó que la nueva infraestructura permitirá a Fuerteventura disponer de una red con mayor capacidad y garantías de continuidad. “Esta conexión permitirá que Fuerteventura disponga de una infraestructura con mayor capacidad y con más garantías de continuidad, una cuestión esencial para un territorio insular que depende de unas comunicaciones robustas y seguras”, señaló.

Molowny aseguró además que el objetivo es preparar la red para el incremento futuro de la demanda de datos en Canarias. “No trabajamos únicamente para resolver la demanda actual de conectividad, sino para construir una red preparada para el crecimiento que experimentará Canarias durante los próximos años”, afirmó.

Una alternativa

La incorporación del ramal permitirá que Fuerteventura disponga de más rutas para canalizar sus comunicaciones, un elemento especialmente relevante en caso de avería o interrupción de alguno de los enlaces existentes.

El nuevo tramo conecta una unidad de bifurcación situada bajo el mar con la playa de Matas Blancas, en Costa Calma, y ha sido financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El cable principal del proyecto RING, por su parte, cuenta con financiación del mecanismo Connecting Europe Facility (CEF) de la Comisión Europea.

Una vez finalizada la infraestructura, el sistema conectará Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y quedará integrado en la red de Canalink.

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Canalink es una empresa pública dependiente del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). La compañía opera infraestructuras submarinas de telecomunicaciones y presta servicios a operadores como Vodafone, MasOrange y Maroc Telecom.