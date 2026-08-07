Las alertas por incendios forestales continúan mientras las temperaturas bajan lentamente en el norte de Canarias

El archipiélago canario recupera este fin de semana las temperaturas propias de la época con un lento descenso término que da alivio a una ola de calor que, por su persistencia y temperaturas extremas, está obligando tanto al Gobierno de Canarias como a los cabildos a mantener las alertas por riesgo de incendios forestales.

Ya este viernes, especialmente en las vertientes viradas al norte, se ha dejado notar algo este refresco de la atmósfera gracias a la recuperación de unos alisios que han dejado rachas de más de 70 kilómetros por hora en las áreas más expuestas, como así se anotaban en Agüimes y La Aldea de San Nicolás, e incluso en las medianías del sur de Gran Canaria, como reflejan los 72 kilómetros por hora registrados en Tunte, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana a primeras horas de la madrugada del viernes.

Es en esa misma vertiente sur y oeste donde de nuevo, y como ocurre desde principios de agosto, se marcaron las máximas del archipiélago, de ahí los 38,1 grados centígrados de Tasarte; los 37,7 de Tunte; los 36,9 de Lomo de Pedro Alfonso; o los 36,5 de Agüimes.

Es en el norte, con la proa puesta hacia un alisio más fresco cargado de humedad, donde se apreciaba con más contundencia un relativo descenso de las temperaturas, como ocurre en la capital grancanaria, con máximas más confortables por debajo de los 27 grados en la estación meteorológica de la plaza de La Feria, y una mínima de 23.3 grados a las seis de la mañana.

Con el suelo recalentado durante una semana continua con valores superiores a los 40 grados centígrados, y una reducida humedad en el ambiente por encima de los 400 metros, línea en la que quedó anclada la inversión térmica durante este episodio, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias actualizaba a primera hora de este viernes la situación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), manteniendo la situación de alerta sobre esa línea de los 400 metros en Gran Canaria

Además, los cabildos de las islas con masa forestal mantienen vigentes las prohibiciones de Grado 2 y sus medidas coercitivas estrictas. Esto implica que se prohíbe el uso de fuego en áreas recreativas, la ejecución de quemas agrícolas o forestales, el uso de maquinaria que genere chispas en zonas de monte y el tránsito por senderos o pistas forestales de las cumbres para garantizar la seguridad ciudadana y facilitar el acceso a los medios de extinción si fuese necesario.

Y es que aún en las vertientes sur se mantendrán unas temperaturas por las que la Aemet prolongará -y ampliará geográficamente-, el aviso amarillo este sábado por valores en torno a los 36 grados centígrados en las islas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. En el caso de Gran Canaria queda libre de este aviso la mitad norte.

A este se suma el aviso amarillo por vientos, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes del noreste en zonas altas de la cuenca de Tirajana, en Gran Canaria, en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, y en zonas altas de la vertiente oeste de Tenerife. Los que sí quedan desactivados son los avisos por fenómenos costeros, tras una jornada, la de este viernes, en la que el alisio ha soplado con fuerza 5 a 6 provocando una fuerte marejada en alta mar, y olas de hasta metro y medio entre canales.

En cualquier caso ya para este domingo los distintos modelos de predicción consolidan la gradual retirada de la inestabilidad térmica para dar paso a una atmósfera más normalizada.

Nubes bajas en el norte

Al detalle, la predicción de la Aemet para este sábado dibuja unos cielos con intervalos de nubes bajas en el norte y despejados en el resto. Además persiste la calima ligera en medianías y cumbres, que irá en aumento a partir de la tarde. Los termómetros alcanzarán los 30-32 grados centígrados en amplias zonas del sur y oeste de las islas de mayor relieve y en el sureste de Fuerteventura, con probabilidad de alcanzar los 34 grados en zonas de interior. En Gran Canaria, localmente podrán alcanzarse los 37 grados, mientras que el alisio, con predominio de la componente norte en la provincia oriental, llegará con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, sureste de Lanzarote y mitad sur de Fuerteventura, así como ocasionalmente en cumbres expuestas, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada en cumbres y por la tarde en las islas más orientales.

Para el domingo, según la Aemet es cuando ya se espera un descenso generalizado en todo el archipiélago, especialmente en las islas de mayor relieve, donde localmente será notable en zonas de interior, y con temperaturas en la capital grancanaria oscilando entre los 23 grados de mínima y los 27 grados de máxima.