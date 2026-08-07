La feria de artesanía vuelve a Maspalomas con 60 artesanos y nuevo horario

La Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur ya ha abierto sus puertas junto al Faro de Maspalomas con una de sus ediciones más amplias: 60 artesanos y artesanas, 19 oficios representados y un horario adaptado a las altas temperaturas del verano.

La principal novedad práctica para quienes quieran visitarla está en el reloj. La feria abrirá únicamente por la tarde, de 17.00 a 23.00 horas, con el objetivo de evitar las horas de más calor y facilitar el paseo por los puestos en mejores condiciones.

El encuentro, que celebra su 19ª edición, convierte de nuevo este enclave turístico del sur de Gran Canaria en un escaparate para la artesanía hecha en la Isla y en un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes.

¿A qué hora abre la Feria de Artesanía de Maspalomas?

La organización ha optado este año por un horario exclusivamente vespertino.

Todos los días abrirá de 17.00 a 23.00 horas, una decisión pensada para esquivar las temperaturas más altas y concentrar la actividad durante la tarde y la noche.

Durante esas seis horas, los visitantes podrán recorrer los distintos puestos, hablar con los profesionales, observar cómo trabajan algunos de sus oficios y adquirir piezas elaboradas a mano.

La feria vuelve además a su ubicación habitual, en las inmediaciones del Faro de Maspalomas, uno de los puntos con mayor tránsito turístico del sur de Gran Canaria.

Cerámica, ganchillo y joyería, entre los oficios más presentes

Los 60 participantes representan 19 oficios diferentes.

Entre ellos aparecen dos considerados tradicionales: la carpintería y la elaboración de puros.

En los oficios contemporáneos destacan especialmente la cerámica y el ganchillo, con siete profesionales cada uno, seguidos de la joyería, con seis representantes.

También cuentan con una presencia destacada el macramé, la marroquinería y el reciclaje de materiales, con cinco artesanos por especialidad.

La muestra se completa con trabajos de moda, juguetería, decoración de telas, vidriería, cerería, muñequería, torneado de madera, miniatura, papel y cartón y jabonería, entre otros.

Cuatro artesanos se estrenan este año en la feria

La edición de 2026 incorpora además a cuatro nuevos profesionales que participan por primera vez en la Feria de Artesanía de Gran Canaria Verano Sur.

Sus propuestas están vinculadas al ganchillo, la joyería y el reciclaje de materiales.

El objetivo del encuentro es servir como escaparate comercial para el trabajo hecho en Gran Canaria y acercarlo a un público muy diverso en uno de los momentos de mayor afluencia turística del año.

«Lo más importante es darse un paseo para conocer la artesanía de Gran Canaria y apoyar a los 60 artesanos y artesanas de la isla que estarán aquí estos días», señaló la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso.

Las Palmas de Gran Canaria aporta el mayor número de participantes

La representación procede de numerosos municipios de la Isla.

Las Palmas de Gran Canaria encabeza la participación con 23 artesanos, seguida de Agüimes y Telde, con seis cada uno.

San Bartolomé de Tirajana aporta cuatro profesionales, mientras que Santa Lucía e Ingenio cuentan con tres participantes cada uno.

También estarán presentes artesanos de Valsequillo, Santa Brígida, Mogán, Arucas, Agaete, Vega de San Mateo, Firgas, Teror, Santa María de Guía y Gáldar.

Música en directo a partir de las 20.00 horas

La feria no se limitará a la exposición y venta de productos. Algunos días habrá también actuaciones musicales a partir de las 20.00 horas.

La programación comenzó con la solista vocal Ana García y continuará el domingo 9 de agosto con el violinista Óscar Guerra.

El martes 11 actuará el saxofonista Juan Antonio Martín, mientras que el jueves 13 será el turno del dúo vocal Zaida Y Keev.

La programación musical concluirá el sábado 15 de agosto con la Parranda Los Apañaos, que interpretará repertorio popular y tradicional canario.

¿Dónde consultar el programa completo?

El programa de dinamización y el listado completo de artesanos participantes están disponibles en la web oficial de la feria.

La cita está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

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