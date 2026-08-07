El Festival Beñesmer 2026 en Gáldar lleva cultura, memoria y tradición a La Guancha

El Centro de Interpretación La Guancha, en Gáldar, abrió este jueves 6 de agosto la cuarta edición del Festival Beñesmer, una cita que dedica tres jornadas a la antigua Fiesta de la Cosecha canaria y combina divulgación, patrimonio, música, artesanía y prácticas tradicionales.

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Identidad que dirige Carlos Ruiz Moreno, organiza directamente el encuentro por segundo año. El festival amplía además su programación y mantiene una dimensión interinsular mediante actividades y participantes procedentes de distintos puntos del Archipiélago.

Una mirada a las raíces del Beñesmer

Durante la inauguración, Carlos Ruiz Moreno destacó la evolución de la iniciativa y la vinculó con la difusión del patrimonio cultural canario. El concejal señaló que el recorrido del proyecto refleja "la necesidad de nuestro pueblo de seguir avanzando en la difusión de su legado".

El investigador Rumén Sosa centró la primera parte de la jornada con la charla '¿Qué es el Beñesmer?', destinada a explicar el significado histórico y cultural de esta celebración. La agrupación Generación del 21 cerró el acto inaugural con una actuación musical en directo.

Sosa definió la cita como "un ejercicio de memoria histórica" y defendió la conexión entre el pasado indígena de Canarias y la sociedad actual. "Es una fecha clave, no solamente para los indígenas canarios, sino también puede serlo para los canarios de hoy", afirmó.

Somos un pueblo con unas raíces muy profundas y siempre conviene recordarlo Rumén Sosa — Investigador

El investigador incidió en la necesidad de mantener presente ese legado ante los cambios sociales. "Somos un pueblo con unas raíces muy profundas y siempre conviene recordarlo puesto que, ante los vientos del presente y del futuro, no podemos perder nuestra identidad", señaló durante su intervención.

Esta primera jornada marca el inicio de un programa que reúne cultura, reflexión, tradición y divulgación. Una de las principales novedades de 2026 es la incorporación del Centro de Interpretación La Guancha como uno de los espacios del festival.

El Beñesmer Chinijo se instala en La Guancha

El centro también funciona como sede del Beñesmer Chinijo, una propuesta dirigida a los más pequeños que pretende acercarles el legado aborigen mediante talleres, cuentacuentos y actividades lúdicas.

La iniciativa coloca la transmisión entre generaciones como uno de los ejes de esta cuarta edición y amplía el perfil del público al que se dirige el festival, hasta ahora centrado en actividades culturales, divulgativas y tradicionales.

Cine, podcast y astronomía este viernes

La programación continúa este viernes 7 de agosto a partir de las 19.00 horas con la proyección del cortometraje 'Pervivencia'. Después llegará el podcast 'Solo Palique de Beñesmer', que combinará humor e investigación, y la jornada concluirá con una visita astronómica al Centro de Interpretación La Guancha.

El festival desarrolla actividades hasta el 8 de agosto en la Plaza Mr. Leacock, la playa de Bocabarranco y el propio Centro La Guancha. El programa incluye arqueología, cine, artesanía, debates, juegos tradicionales, poesía y música.

Juego del Palo, artesanía y Tagoror

Entre las propuestas figura el Encuentro de Juego del Palo Canario, práctica reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC), con representantes de cinco islas. La agenda también reserva espacio para una Feria de Artesanía y un Tagoror de reflexión sobre el colonialismo.

Los talleres de escritura amazigh, la poesía, el silbo canario y el humor completan un programa que cerrará con un concierto de Raquel Molina. El conjunto de actividades sitúa al Festival Beñesmer como un espacio de divulgación y encuentro alrededor de la identidad y la memoria cultural de Canarias.