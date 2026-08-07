Valleseco repara el césped del campo de fútbol de La Laguna

Tras varios años de demanda por parte del club y sus aficionados, Valleseco comienza los trabajos de acondicionamiento y mejora del campo de fútbol de La Laguna. Así lo anuncia en un comunicado José Luis Rodríguez Quintana, alcalde de la localidad, quien destaca la importancia de este proyecto para garantizar "unas condiciones adecuadas y seguras para la práctica deportiva".

Los trabajos sustituirán la superficie instalada en 2006, la cual se encuentra en avanzado deterioro por el paso del tiempo acompañado de un intenso uso de las instalaciones. El Ayuntamiento plantea realizar una retirada del césped existente, junto a la separación y acopio de relleno, la revisión y nivelación de la base y finalmente la instalación de un nuevo césped artificial, que supondrá un gran paso para el deporte en el municipio.

Esta obra representa una apuesta decidida por el deporte y por mejorar las instalaciones municipales José Luis Rodríguez Quintana — Alcalde de Valleseco

La encargada de ejecutar los trabajos será la empresa Sociedad Mondo Ibérica, S.A.U., y cuenta con un presupuesto de 354.187 euros financiados íntegramente por el Cabildo de Gran Canaria mediante los fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). El Ayuntamiento de Valleseco tiene con este proyecto el objetivo de disponer de un campo de fútbol renovado que se adapte a las necesidades actuales de los usuarios y la actividad deportiva del municipio.

Rodríguez transmite el deseo del Ayuntamiento de los deportistas, clubes, niños y jóvenes puedan disfrutar de unas instalaciones dignas, modernas y de calidad. Además subraya la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, al jugar un papel fundamental financiando el proyecto en su totalidad. "Después de años buscando la financiación necesaria, hoy podemos decir que esta actuación ya está en marcha", señala.