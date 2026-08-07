La investigación avanza tras la explosión de Salinetas: el juzgado ya tiene el primer atestado policial

La Policía Nacional ha remitido en la tarde de este jueves al magistrado instructor el primer atestado para esclarecer las causas de la explosión en un tanque de combustible del polígono industrial de Salinetas, en Telde, que dejó un trabajador fallecido y tres heridos, uno de ellos grave. El informe recoge los resultados preliminares de las diligencias practicadas en la nave para dirimir responsabilidades y averiguar qué falló.

El juez Alejandro Navarro Hernández, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, se ha hecho cargo de la investigación al encontrarse de guardia cuando ocurrieron los hechos. Acudió en la tarde de este miércoles hasta el lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver de la única víctima mortal y dirige en estos momentos las pesquisas.

Por otro lado, la Policía Científica ha regresado a la planta industrial para recoger nuevas muestras en el interior del depósito que ayuden a determinar por qué estalló durante las tareas de mantenimiento que llevaban a cabo los empleados. La versión trasladada por el grupo Disa, la empresa operadora, es que el tanque se encontraba vacío en el momento en el que llevaron a cabo los trabajos.

Causas del accidente

La principal hipótesis que barajan los investigadores apunta a un fallo técnico. Por una causa que todavía se desconoce se generó una gran onda expansiva en el interior del tanque y los sistemas de seguridad que debían frenarla no lograron hacerlo. Ello provocó que la bóveda que cubría el depósito saliera disparada y que uno de los trabajadores cayera al suelo y otros dos quedasen enganchados a una cuerda durante casi una hora antes de ser rescatados.

El accidente dejó una víctima mortal, Nico Rodríguez, un hombre de 35 años residente en el barrio de Caserones Altos, en Telde, y empleado de la empresa Nervión Industries, subcontratada por Disa. Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar no tenía signos vitales, pues falleció tras sufrir una caída de varios metros de altura.

Evolución de los heridos

Además, los dos hombres que quedaron enganchados a la cuerda sufrieron lesiones de diversa consideración. Uno de ellos, un teldense de 27 años de origen peruano y vecino de San Gregorio, fue trasladado al Hospital Doctor Negrín en estado leve y recibió el alta horas más tarde. El segundo, residente en el mismo barrio y de 35 años, quedó inconsciente tras el estallido y permanece ingresado en estado grave en el Hospital Insular.

Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron además en el lugar de los hechos a otro trabajador que resultó herido leve, pero no requirió traslado.