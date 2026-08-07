Música, cine y gastronomía: San Bartolomé de Tirajana dinamiza el verano con su amplia oferta cultural para los jóvenes

A lo largo de este mes de agosto aquellas personas que tengan 18 y 35 años tendrán la oportunidad de acceder al extenso abanico cultural ofrecido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Desde cine al aire libre hasta formaciones audiovisuales, actividades familiares y propuestas gratuitas; las concejalías de Cultura y Juventud del municipio han promovido de manera conjunta una iniciativa que busca acercar la cultura y la participación a la población.

El cine se convierte en uno de los ejes principales con la ampliación del programa `Butaca 24´ en el Centro Cultural de Maspalomas, que durante el año ofrece sesiones gratuitas de cine y que este verano añadirá el festival `Pequecinema´. Este consistirá en un ciclo de proyecciones infantiles al aire libre que durará desde el 5 al 14 de agosto. La oferta audiovisual concluye con el curso-taller "Cine para jóvenes", orientado a fomentar la formación y creatividad de los participantes con sesiones desde el pasado 22 de julio al próximo 9 de septiembre de 10:00 a 12:00.

Música y Moda

Por otro lado, la programación también incluye este mismo sábado 8 de agosto la celebración del evento "El sueño de una noche de verano" en El Tablero. Esta actividad de ocio y música al aire libre contará con actuaciones de los artistas St. Pedro, Siroko y del Dj El Cholo, así como zona gastronómica y talleres de bachata, merengue y salsa. Continuando con este fin de semana, el domingo 9 se realizará en la playa de San Agustín el desfile "SBT es Moda", una iniciativa destinada a visibilizar el talento creativo local protagonizada por diseñadores del municipio.

A la programación cultural del Ayuntamiento se suma una oferta de eventos de ocio privados en el espacio del Campo David García

Verano Joven SBT

Otro programa impulsado por la Concejalía de Juventud es el Verano Joven SBT, que ofrece actividades gratuitas con al transporte incluido, dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años. Las próximas actividades programadas incluyen una sesión de yoga en el Mirador de las Dunas el 11 de agosto, un tour astronómico el 12 y una actividad de deportes urbanos (skate, BMX, parkour y calistenia) el próximo 13 de agosto. El cierre de este programa que combina naturaleza, deportes y cultura para la población joven del municipio concluirá el próximo 18 de agosto con una jornada de karting.

La programación cultural ofrecida por el municipio culminará en septiembre con tres jornadas destinadas a fomentar la actividad en familia. Las jornadas que serán realizadas en El Pajar, Castillo y El Tablero incluirán hinchables, espectáculos láser y otras actividades dirigidas al público infantil y familiar. Con esta oferta cultural las concejalías de Cultura y Juventud impulsan la participación ciudadana y acerca la cultura y el deporte a sus barrios.