La reforma del Estadio de Gran Canaria sale a concurso por segunda vez por 234 millones, otros 60 más

Segundo intento: la reforma del Estadio de Gran Canaria ha salido a licitación este 7 de agosto por 234 millones de euros, 60 millones más que el procedimiento convocado el pasado 7 de junio, que quedó desierto un mes después al no concurrir ninguna empresa constructora. El nuevo plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 11 de septiembre, mientras que la apertura de las propuestas está prevista para tres días después.

El nuevo contrato ha quedado formalmente iniciado al remitirse este viernes por el Instituto Insular de Deportes al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), paso previo a su publicación oficial. El procedimiento se encuentra ya validado administrativamente y únicamente queda pendiente su difusión en la plataforma europea, un trámite que puede demorarse hasta el próximo lunes.

Al tratarse de un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada (SARA), la Ley de Contratos del Sector Público establece que el plazo para la presentación de ofertas comienza a computarse desde el momento en que el anuncio de licitación es remitido a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, y no desde la fecha en que este queda finalmente publicado en el DOUE.

El nuevo contrato ha quedado formalmente iniciado al remitirse este viernes por el Cabildo de Gran Canaria al Diario Oficial de la Unión Europea

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, señaló que el gobierno de la isla prosigue con su plan para el Estadio "con rigor y determinación para hacer realidad una transformación que debía producirse y que mejorará la economía, las oportunidades y el espacio público de la isla”. Asimismo, agregó que el proyecto nació y mantiene la vocación "de ser mucho más que una infraestructura deportiva, porque su proyección e impacto en todos los ámbitos para la sociedad insular van mucho más allá del Mundial de 2030".

"La Nube será un icono arquitectónico capaz de transformar el espacio urbano y de vertebrar un gran ámbito deportivo, cultural y de ocio. Su diseño incorpora usos que generarán actividad económica, favorecerán la creación de empleo y reforzarán la proyección nacional e internacional de Gran Canaria y de su capital, consolidando el estadio como un motor de desarrollo para la isla", agregó Morales.

Imagen ficticia de una parte interior del futuro recinto de Siete Palmas. / LP/DLP.

"El proyecto de La Nube sigue adelante con más fuerza. Hemos dicho que licitaríamos al cabo de un mes y así ha sido. El trabajo del personal del IID y de los técnicos ha sido clave para conseguirlo", ha reivindicado el consejero de Deportes, Aridany Romero. En este sentido, considera que "este hito" refuerza la posición de Gran Canaria "como una de las sedes más fiables" para el campeonato internacional de fútbol.

"Queremos que el Mundial 2030 venga a Gran Canaria y la FIFA así lo ha reconocido en su Asamblea General de 2024", ha reiterado Romero, recordando que el órgano internacional designó a la Isla como sede oficial gracias a un proyecto que cumple todos los requisitos de aforo para albergar encuentros hasta cuartos de final.

Encarecimiento de los materiales

El gobierno insular ha reiterado que el incremento presupuestario ha respondido al fuerte encarecimiento de los materiales de construcción y de la mano de obra especializada, factores que llevaron a las constructoras a considerar insuficiente la financiación.

Según los informes técnicos del Cabildo, el precio del acero, uno de los elementos esenciales para ejecutar la nueva cubierta del estadio, se ha duplicado en los últimos meses; también han aumentado los costes del aluminio, el hormigón y los salarios de los trabajadores especializados, así como el coste del transporte internacional, debido a causas geopolíticas como la guerra de Irán, que en conjunto afectan a la evolución del precio del petróleo y sus derivados.

Recreación del exterior del Estadio de Gran Canaria según el proyecto 'La Nube'. / LP/DLP.

La nueva licitación llega apenas una semana después de que el Cabildo anunciara el cierre del esquema de financiación para afrontar ese incremento de costes: la inversión se repartirá entre tres instituciones públicas y una privada: el Cabildo de Gran Canaria aportará 134 millones de euros, el Gobierno de Canarias contribuirá con 25 millones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sumará 15 millones y la UD Las Palmas asumirá 60 millones.

El calendario administrativo prevé que los convenios con las administraciones públicas para financiar la obra queden formalizados durante el mes de septiembre, mientras que el acuerdo con la UD Las Palmas, de mayor complejidad jurídica y financiera, ya que se debe cerrar también una fórmula de cogestión, se cerrará previsiblemente en diciembre.

De 100 a 234 millones

La actualización económica supone un nuevo salto respecto a las previsiones iniciales del proyecto. Cuando el estudio L35 Arquitectos ganó el concurso internacional de ideas con la propuesta La Nube, la inversión estimada rondaba los 114 millones de euros, una cifra superior a los 100 millones inicialmente previstos tras detectarse, durante la redacción técnica, problemas en el subsuelo del recinto.

Los estudios geotécnicos revelaron que parte de la cimentación del estadio se asienta sobre rellenos artificiales sin capacidad suficiente para soportar las nuevas cargas estructurales. Esta circunstancia obligó a rediseñar la cimentación mediante soluciones técnicas más complejas y costosas para garantizar la estabilidad del futuro recinto.

La inversión para el recinto de Siete Palmas se ha incrementado un 105,2% desde la previsión inicial de 114 millones

Posteriormente, el proyecto volvió a incrementarse hasta los 175,2 millones de euros, cantidad aprobada en la sesión plenaria de junio mediante una modificación del gasto plurianual del Cabildo para incorporar todas las actuaciones previstas, entre ellas la demolición definitiva de la torre este, que permanece desde hace años como una estructura de hormigón inacabada, y el cilindro, que comenzó su primera fase del proceso.

Con ese presupuesto se aprobó el proyecto de ejecución definitivo y se convocó la primera licitación, valorada en 174,7 millones de euros, pero ninguna empresa presentó oferta. El Cabildo atribuyó este escenario al desfase entre el presupuesto previsto durante la elaboración de los pliegos y la realidad del mercado de la construcción al momento de su publicación. "El sector de la construcción no puso ninguna objeción técnica; simplemente era necesario adaptar el presupuesto a la nueva realidad económica para garantizar su ejecución", matizó Romero.

En el pleno celebrado el pasado 31 de julio, el consejero explicó que las estimaciones económicas se elaboraron a partir de consultas de precios realizadas durante el último trimestre de 2025 y de las referencias disponibles entonces en la base de datos SIEC.

Las estimaciones económicas se elaboraron a partir de consultas de precios realizadas durante el último trimestre de 2025 y de las referencias disponibles entonces en la base de datos SIEC Aridany Romero — Consejero insular de Deportes

Sin embargo, el cambiante escenario internacional elevó notablemente los costes del sector en los meses posteriores, tal y como recogió la actualización de la base de datos SIEC de marzo. Pero en esa fechas la redacción del proyecto ya había concluido y el presupuesto inicial quedó desactualizado, motivo por el que la patronal de la construcción advirtió de que no salían las cuentas. "Esta actualización dota al proyecto de la seguridad jurídica y económica necesaria para cumplir el calendario establecido por la FIFA", ha subrayado Romero.

Requisitos de la FIFA

A falta de conocer los detalles de los pliegos de la segunda licitación, el primer concurso de la reforma integral del Estadio de Gran Canaria contemplaba una inversión de 60,5 millones, casi la mitad del presupuesto de ejecución material, a la construcción de la nueva cubierta. A ello se sumaban 19,2 millones para hormigones y estructuras, 12,2 millones destinados a cimentaciones y muros y 6 millones para la renovación de las instalaciones eléctricas y de energías renovables.

El proyecto también reservaba 3,4 millones para el nuevo mobiliario fijo, incluidos los asientos, 3,1 millones para instalaciones de protección contra incendios, 2,9 millones para climatización y más de 3,9 millones para demoliciones y trabajos previos. La actuación preveía, además, la modernización integral de las instalaciones, con nuevos sistemas de telecomunicaciones, videomarcadores, climatización, iluminación, producción fotovoltaica, saneamiento y accesibilidad, para adaptar el recinto a las exigencias de la FIFA de cara al Mundial de 2030.

Reproducción de una sala interior del futuro Estadio de Gran Canaria. / LP/DLP.

Los pliegos incorporaban las principales exigencias técnicas de la FIFA para que el recinto pueda convertirse en una de las sedes del Mundial de 2030, como la ampliación del aforo desde los 32.418 espectadores actuales hasta los 44.020, videomarcadores de gran formato y una infraestructura permanente de telecomunicaciones y conectividad 5G.

La actualización de precios de la nueva licitación pretende cubrir los requisitos para hacer viable la ejecución de una de las mayores obras públicas previstas en Gran Canaria durante la próxima década, que tendrá que estar finalizada antes del verano de 2030 (en el caso de que finalmente España acoja la competición internacional). El grupo de gobierno insular mantiene que el calendario de contratación y ejecución continúa alineado con los plazos fijados por el organismo internacional para que el recinto esté completamente operativo en 36 meses.