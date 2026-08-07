El restaurante de Gran Canaria donde disfrutar de las recetas de la abuela: cocina tradicional y terraza con encanto

En Gran Canaria hay quienes buscan disfrutar de las recetas tradicionales en las que estén presenten los sabores de siempre. Mariquilla Fandango es un restaurante que lleva poco tiempo abierto y basa su propuesta en la cocina tradicional inspirada en las recetas tradicionales de las abuelas.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han visitado recientemente el local y han compartido con sus seguidores algunos de sus platos más destacados. "Nuevo restaurante que comida tradicional como la de nuestras abuelas", señalan

Platos tradicionales con sabor casero

La propuesta gastronómica de Mariquilla Fandango se basa en las recetas de siempre, es decir, en la cocina de las abuelas. Ofrecen platos que despiertan recuerdos de la infancia y recuperan los sabores de siempre en cada bocado.

En su visita, la pareja `foodie´ comenzó abriendo el apetito con los huevos fritos con papas. También probaron el estofado casero de carnes que viene acompañado de papas fritas naturales y "te hará sentir como en casa", aseguran. La ensaladilla rusa también uno de los platos elegido.

Además de eso, cuenta con otras elaboraciones que hacen a los clientes revivir las recetas de siempre como las albóndigas, los champiñones rellenos de almogrote, garbanzada o el atún en adobo.

Una casa antigua en Arucas

La parte dulce siempre cobra protagonismo y el restaurante ofrece diferentes opciones para los más golosos como torrija de croissant, tarta de queso o tarta de zanahoria, entre otros. Además, el local cuenta con café de especialidad.

El restaurante cuenta con una terraza que lo convierte en una opción ideal para disfrutar de una comida tranquila y "es ideal darte un paseo por la zona después de comer".

El establecimiento también se caracteriza por ser pet friendly, adaptado para quienes quieran acudir acompañados de sus mascotas.

Dónde se encuentra

Mariquilla Fandango se sitúa en la calle la Heredad, 2, en Arucas. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de las elaboraciones clásicas que ofrecen.

El establecimiento cuenta con un horario que cambia dependiendo el día.

Lunes y miércoles : de 13:00 a 16:00 horas.

: de 13:00 a 16:00 horas. Jueves : de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:30 horas.

: de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:30 horas. Viernes y sábado : de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:30 horas.

: de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:30 horas. Domingo: de 12:00 a 17:00 horas.

Martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.