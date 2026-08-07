San Bartolomé de Tirajana compra 26 viviendas para destinarlas a alquiler social en Castillo del Romeral

La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevará al próximo pleno extraordinario, convocado para el 11 de agosto, una nueva modificación de su convenio con Visocan para avanzar en la adquisición de 26 viviendas en El Castillo del Romeral. La denominada Adenda II también elevará hasta los 41,5 millones de euros la inversión prevista en el programa municipal de promoción de vivienda protegida. La propuesta incluye la aprobación de esta segunda adenda y la convalidación de determinadas actuaciones administrativas anteriores con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica del procedimiento.

Cuatro bloques en la calle Juan de la Cosa

Uno de los principales cambios afecta a la compra de cuatro bloques que reúnen un total de 26 viviendas en la calle Juan de la Cosa, en El Castillo del Romeral. La operación permitirá adquirir conjuntamente las 20 viviendas contempladas inicialmente y otras seis que no habían podido incorporarse en una primera fase porque se encontraban ocupadas. Al haber desaparecido esa circunstancia, el Ayuntamiento plantea ahora completar la adquisición de todo el inmueble e integrarlo en el parque público de vivienda.

Los pisos tienen tipologías de dos y tres dormitorios, un baño y un aseo, además de plaza de garaje y trastero. Una de las viviendas está adaptada para personas con movilidad reducida. El precio previsto para la adquisición del conjunto asciende a 4.709.428,15 euros, una cantidad inferior al precio máximo de venta calculado por la oficina técnica municipal, establecido en 4.732.606,31 euros.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, frente al edificio de viviendas protegidas. / LP/DLP

Reformas previstas hasta finales de año

La Adenda II establece que Visocan se encargará de realizar las gestiones necesarias para adquirir los inmuebles en favor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Las viviendas se encuentran actualmente en proceso de reforma y la previsión municipal es que las obras concluyan a finales de este año. Una vez finalizados los trabajos, Visocan entregará los inmuebles a la Concejalía de Vivienda terminados y preparados para su ocupación.

El convenio pasa de 35 a 41,5 millones

La segunda modificación relevante de la Adenda II es el incremento en 6,5 millones de euros del presupuesto global del convenio con Visocan. Con esta ampliación, la dotación pasa de los 35 millones de euros previstos inicialmente a 41,5 millones. Según la documentación municipal, esta cantidad adicional cuenta con cobertura en la modificación presupuestaria aprobada inicialmente por el pleno el 16 de abril de 2026.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, considera que la operación permitirá trasladar la inversión municipal a nuevas viviendas disponibles para la población. “Hablamos de 26 viviendas que vamos a incorporar al parque público. Esto significa ofrecer una alternativa real a familias que hoy tienen enormes dificultades para encontrar una vivienda a un precio que puedan asumir”, señala. Marichal también sitúa entre los objetivos municipales el aumento del parque público y la creación de alternativas residenciales para familias y jóvenes que quieran permanecer en San Bartolomé de Tirajana.

La concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, explica que la nueva adenda permitirá ampliar de 20 a 26 las viviendas previstas en El Castillo del Romeral y añadir los 6,5 millones de euros al convenio. Jiménez señala además que el documento introduce modificaciones en los mecanismos de seguimiento, control y trazabilidad del acuerdo con Visocan para supervisar la ejecución de las actuaciones y el destino de los fondos públicos.

Una nueva ordenanza para adjudicar viviendas

Tras la aprobación plenaria y la posterior firma de la adenda, las 26 viviendas podrán avanzar en su proceso de incorporación al parque público municipal una vez concluyan las actuaciones previstas. De forma paralela, la Concejalía de Vivienda trabaja en una nueva Ordenanza de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública, que deberá regular los requisitos de acceso, el sistema de baremación y el Registro Municipal de Demandantes. El proceso de consulta pública permanece abierto para que vecinos, asociaciones y colectivos puedan presentar aportaciones y sugerencias hasta el 11 de agosto.