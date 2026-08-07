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San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana refuerza la recogida de basura tras las incidencias registradas en agosto

El Ayuntamiento incorpora dos camiones recolectores y un vehículo satélite para recuperar las frecuencias del servicio de recogida de envases ligeros y de papel y cartón

Imagen del estado actual de los contenedores de reciclaje en la Avenida Alejandro del Castillo.

Imagen del estado actual de los contenedores de reciclaje en la Avenida Alejandro del Castillo. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha reforzado, junto a la empresa Ayagaures Medioambiente S.L.U., el servicio de recogida de envases ligeros y papel-cartón después de las incidencias registradas durante los primeros días de agosto, cuando se ha acumulado gran cantidad de basura . Según la información municipal, a fecha de 7 de agosto de 2026 se había resuelto el 90% de las incidencias detectadas. Las dificultades en el servicio se produjeron por la coincidencia de dos circunstancias: la avería de uno de los camiones destinados a la recogida y el incremento en la generación de residuos asociado a la mayor afluencia turística durante agosto. Esta situación provocó acumulaciones puntuales junto a algunos contenedores situados en zonas turísticas y residenciales del municipio.

Refuerzo del dispositivo de recogida

Para recuperar las frecuencias habituales y retirar las acumulaciones, se han incorporado al dispositivo dos camiones recolectores y un vehículo satélite. Este último se destinará específicamente a atender los rebosos que puedan producirse junto a los contenedores. El refuerzo permanecerá operativo hasta septiembre, con el objetivo de adaptar los medios disponibles al aumento de residuos que se registra durante este periodo y responder con mayor rapidez ante nuevas incidencias.

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Imagen de los contenedores de basura en la zona de Maspalomas Golf.

Imagen de los contenedores de basura en la zona de Maspalomas Golf. / LP/DLP

Seguimiento del servicio durante agosto

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continuará supervisando el funcionamiento del servicio junto a Ayagaures Medioambiente S.L.U para completar la resolución de las incidencias que siguen pendientes y mantener la normalidad en la recogida de envases ligeros y papel-cartón en el municipio.

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