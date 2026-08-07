San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana refuerza la recogida de basura tras las incidencias registradas en agosto
El Ayuntamiento incorpora dos camiones recolectores y un vehículo satélite para recuperar las frecuencias del servicio de recogida de envases ligeros y de papel y cartón
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha reforzado, junto a la empresa Ayagaures Medioambiente S.L.U., el servicio de recogida de envases ligeros y papel-cartón después de las incidencias registradas durante los primeros días de agosto, cuando se ha acumulado gran cantidad de basura . Según la información municipal, a fecha de 7 de agosto de 2026 se había resuelto el 90% de las incidencias detectadas. Las dificultades en el servicio se produjeron por la coincidencia de dos circunstancias: la avería de uno de los camiones destinados a la recogida y el incremento en la generación de residuos asociado a la mayor afluencia turística durante agosto. Esta situación provocó acumulaciones puntuales junto a algunos contenedores situados en zonas turísticas y residenciales del municipio.
Refuerzo del dispositivo de recogida
Para recuperar las frecuencias habituales y retirar las acumulaciones, se han incorporado al dispositivo dos camiones recolectores y un vehículo satélite. Este último se destinará específicamente a atender los rebosos que puedan producirse junto a los contenedores. El refuerzo permanecerá operativo hasta septiembre, con el objetivo de adaptar los medios disponibles al aumento de residuos que se registra durante este periodo y responder con mayor rapidez ante nuevas incidencias.
Seguimiento del servicio durante agosto
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continuará supervisando el funcionamiento del servicio junto a Ayagaures Medioambiente S.L.U para completar la resolución de las incidencias que siguen pendientes y mantener la normalidad en la recogida de envases ligeros y papel-cartón en el municipio.
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