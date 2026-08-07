Santa Brígida recupera su gimnasio con nueva maquinaria y climatización

El Gimnasio Municipal de Santa Brígida ha retomado su actividad en su ubicación habitual después de más de tres meses de trabajos de renovación. La actuación ha incluido la instalación de un nuevo sistema de climatización, la sustitución del pavimento, mejoras en el sistema de sonido y la incorporación de nueva maquinaria para las zonas de cardio, fuerza y entrenamiento funcional.

Las instalaciones permanecían fuera de servicio desde el pasado 2 de mayo, cuando comenzaron los trabajos correspondientes a la segunda fase de la instalación térmica del complejo deportivo. Durante ese periodo, la actividad del gimnasio se trasladó de manera provisional a una carpa exterior para mantener el servicio.

Con la reapertura, el gimnasio recupera también su horario habitual. La instalación funcionará de lunes a viernes, de 7.00 a 22.00 horas, mientras que los sábados y domingos abrirá de 9.00 a 14.00 horas.

Más de 50 nuevos equipos

La renovación forma parte del proyecto impulsado por la Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida para actualizar el equipamiento del gimnasio y reorganizar sus diferentes áreas de entrenamiento. El contrato para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la nueva maquinaria fue formalizado el 16 de junio de 2026 con la empresa EXERCYCLE, S.L. (BH Fitness) por un importe de 136.309,60 euros. Al procedimiento concurrieron siete empresas, todas ellas pequeñas y medianas empresas.

El presupuesto base de licitación ascendía a 235.400 euros, IVA incluido, mientras que el valor estimado del contrato era de 220.000 euros. La actuación incorpora más de 50 elementos principales de equipamiento, además de barras, discos y otros accesorios. Entre ellos figuran 13 máquinas cardiovasculares, con cintas de correr, elípticas, simuladores de escaleras y máquinas de remo.

También se han instalado 10 máquinas de fuerza guiada destinadas al trabajo de los principales grupos musculares y ocho máquinas de carga de discos orientadas al entrenamiento de fuerza. La zona de peso libre se ha reorganizado con una multiestación, multipower, rack olímpico y diferentes tipos de bancos. El equipamiento se completa con barras olímpicas, discos, soportes y una plataforma de levantamiento.

Carlos Carrión acompañado de dos monitores / LP/DLP

Una renovación después de 17 años

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Brígida, Carlos Carrión, señaló que la reapertura llega después de más de tres meses de trabajos y coincide con el 25 aniversario de la Sociedad Municipal de Deportes.

Carrión destacó la incorporación de más de 50 nuevos equipos y la reorganización de las áreas de cardio y musculación. Según explicó, el objetivo de la intervención es adaptar las instalaciones a las necesidades actuales de los usuarios. El edil recordó además que habían transcurrido 17 años sin una sustitución integral de la maquinaria del gimnasio. También agradeció a los usuarios la adaptación al servicio provisional prestado durante las obras en la carpa exterior y pidió cuidar las nuevas instalaciones y el equipamiento.

Con la reapertura, la Sociedad Municipal de Deportes de Santa Brígida culmina una actuación destinada a actualizar uno de los principales espacios deportivos municipales y ampliar las opciones de entrenamiento disponibles para sus usuarios.